故宮南院情人節限定「粉紅泡泡」水舞 還有玫瑰花拿

2022故宮南院推出有情人仲夏夜浪漫，明天4日是七夕情人節，故宮南院今明2日的夜間7點至9點，除原有水舞及雷雕水幕投影展演外，每15分鐘加碼演出「粉紅泡泡」的浪漫演出，情人節當天晚上7點起，在遊客中心前廣場有發送玫瑰花活動，故宮南院將成為情人約會的新選擇，一起度過浪漫夜晚！

故宮南院度迎接七夕情人節，特別加碼每15分鐘加碼演出「粉紅泡泡」雷雕水舞，更準備了777朵玫瑰，於晚上7點起在遊客中心前廣場發送，盼吸引有情人一起到故宮南院約會，享受浪漫氛圍。

故宮南院臉書粉絲頁線上直播，親子藝術月今起到8月31日，水舞秀今起到10月10日，演出時間為上午11點到晚間7點，每20分1場，每場約5分，演出地點於至善湖。

夜間水舞及雷雕水幕投影展演，今起到10月10日，演出時間為晚上7點到晚間9點，每20分1場，每場約12分，演出地點於至善湖。