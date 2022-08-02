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12種獨家澳和牛部位 乾杯「KANPAI CLASSIC」插旗天母

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
本日和牛四種盛合，2人份840元。圖／乾杯提供
本日和牛四種盛合，2人份840元。圖／乾杯提供

旗下已有乾杯、老乾杯、黑毛屋等多個品牌的「乾杯集團」，自8月5日起將於新光三越天母店二館開設全新品牌「KANPAI CLASSIC」，主打使用「ROBBINS ISLAND BMS 9+澳洲和牛」，其中有12個部位為全球獨家使用，打造成澳洲和牛燒肉專賣店。不僅提供多款和牛料理，也打造有「KTV歡唱包廂」，增添用餐樂趣。

首間「KANPAI CLASSIC」標榜是全球獨一無二的「ROBBINS ISLAND澳洲和牛燒肉專門店」，延續品牌常運用的和風摩登風格為設計基底，並搭配上牛隻養育的照片作為點綴。全店規劃110坪空間，設有94席座位，並有6間包廂。其中「主廚包廂」設有大理石料理吧檯，能夠一邊享用佳餚一邊欣賞料理人的燒烤手藝；「歡唱包廂」則是具有KTV功能，可讓最多16位賓客享用和牛的同時共同高歌歡唱。

對於燒肉愛好者而言，不同的牛種、部位，就能品嚐到不一樣的滋味。KANPAI CLASSIC所使用的「ROBBINS ISLAND BMS 9+等級澳洲和牛」，來自擁有「純淨之島」美譽、位於澳洲塔斯馬尼亞周邊海域的無人島「ROBBINS ISLAND」。不同於僅有50%黑毛和牛血統的一般澳洲和牛，ROBBINS ISLAND和牛擁有F4至純血黑毛和牛的基因，並在純淨的大自然環境中飼養35～36個月以上，具有油花豐富、肉質軟嫩的特色；相較於日本和牛，則帶有更鮮明的肉味與肉感。

店內的料理以單點型態呈現，推出多樣的料理類型。其中和牛燒肉依區分為肋眼、羽下、板腱、貝身等4款牛排，以及特選去骨牛小排、去骨牛小排、特選羽下、羽下等共計19種部位。其中「現切肋眼牛排」可依個人喜好於桌邊現切現烤，每公克9.8元。另款「本日和牛四種盛合」則透過4種不同部位，搭配上白松露鹽、新鮮蔥沙拉、艾許奶油、生菜味噌醬等佐料，交織出不同的風味變化，2人份840元。

此外，店內主推的「北海道海膽手卷」，使用和牛生牛肉搭配北海道海膽、鮭魚卵，營造出海陸交疊的豐盛滋味，每份380元，另也有生牛肉搭配鰻魚、生干貝、蟹肉、義大利魚子醬等不同組合。「和牛握壽司盛合（8貫）」則選用秋田小町壽司米為基礎，加上和牛後腹肉與台灣烏魚子、星鰻、北海道干貝、伊比利豬、鹿兒島青甘魚等食材的搭配，創造出豪華的奢侈享受，每份960元。另外還有「經典和牛韃靼」與「義式薄片生和牛」，亦是品牌力推的明星料理。

【KANPAI CLASSIC天母】

地址：台北市士林區忠誠路二段200號2樓 / 新光三越百貨台北天母店二館

電話：02-2877-1550

設有大理石料理吧檯的「主廚包廂」。圖／乾杯提供
設有大理石料理吧檯的「主廚包廂」。圖／乾杯提供
現切肋眼牛排，每公克9.8元。圖／乾杯提供
現切肋眼牛排，每公克9.8元。圖／乾杯提供
和牛握壽司盛合（8貫），960元。圖／乾杯提供
和牛握壽司盛合（8貫），960元。圖／乾杯提供
KANPAI CLASSIC以全球獨占的「ROBBINS ISLAND澳洲和牛」，推出一系列和牛料理。圖／乾杯提供
KANPAI CLASSIC以全球獨占的「ROBBINS ISLAND澳洲和牛」，推出一系列和牛料理。圖／乾杯提供
KANPAI CLASSIC即將於8月5日正式開幕。圖／乾杯提供
KANPAI CLASSIC即將於8月5日正式開幕。圖／乾杯提供
可供多人歡唱的「歡唱包廂」。圖／乾杯提供
可供多人歡唱的「歡唱包廂」。圖／乾杯提供
經典和牛韃靼，每份380元。圖／乾杯提供
經典和牛韃靼，每份380元。圖／乾杯提供

澳洲 品牌 天母

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