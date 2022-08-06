熱到快變成番薯了嗎？趕緊來去泡冷泉沁涼一夏！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「冷泉」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大熱門冷泉。

眼看今年熱浪頻頻來襲，體感溫度更直逼43度高溫，在炎炎夏日除了去海灘玩水外，你還可以選擇去體驗冰涼冷泉，不僅是酷暑降溫最佳解方，含有礦物質的泉水更能讓皮膚緊緻又光滑。還想不到週末要去哪裡涼快嗎？現在就一起來看看，台灣有哪些冷泉景點吧！

宜蘭「蘇澳冷泉」最受熱議 「野銀冷泉」自然美景盡收眼底

▲ 網友熱議Top5冷泉 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

提到冷泉，許多民眾首先想到的就是台灣最著名的「蘇澳冷泉」，而蘇澳冷泉除了開發歷史悠久，也同時具有穩定且無色無味的礦泉，因而在網路上擁有最多聲量，如「兒時記憶中的最消暑地方」、「蘇澳好美，宜蘭真是好地方」等等，更是有網友分享「除了交通便利外，登高遠眺蘭陽平原之後也能折返蘇澳泡冷泉」，表示對於北部民眾而言，蘇澳冷泉是個距離不遠且交通方便的好去處。

而位於離島的蘭嶼長年都是許多潛水愛好者的口袋名單之外，蘭嶼更有混合著海水的「野銀冷泉」。冷泉周遭有豐富的礁岩景觀外，民眾放眼望去也能享受到海天一線的碧綠色彩，因此也有許多遊客慕名前來。網友紛紛表示「有機會一定要去看看」、「踩著柔軟的細沙，浸泡著冷泉，望著藍天白雲，暑氣全消！」等等。

若是不想搭船或飛機前往離島，也能選擇在苗栗的「南庄冷泉」。其坐落在蓬萊溪上游，由於環境得天獨厚周圍植被茂盛，水質也非常清澈，能看見在地豐富的原生魚種，非常適合全家大小來一趟冷泉與踏青之旅，網友也分享到「很適合帶小朋友，不會太累」，表示「南庄冷泉」除了容易抵達外，沿路景觀也非常適合小朋友藉此機會認識大自然。

在炎熱的日子裡能在山林環繞下體驗自然芬多精、泡泡水消暑也是不錯的選擇之一。看完了眾多網友的留言與分享後， 你是否也摩拳擦掌等待著假日親自去體驗各地冰涼的冷泉呢，趕快收拾好行李來趟冷泉之旅吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》