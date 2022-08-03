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張雨生逝世25週年北流打造特展緬懷傳奇 早鳥優惠九月啟售
有「音樂魔術師」之稱的張雨生，離世至今已25年，但他高亢的嗓音與豐富的創作能量，仍持續迴盪在樂迷心中，也持續影響著華人樂壇及華語音樂作品。為緬懷這位傳奇音樂才子，臺北流行音樂中心（以下稱北流）將於11月推出張雨生特展，並號召五組知名音樂人重新演繹其經典歌曲，邀民眾一同回顧張雨生的精采人生。
展覽打造「張雨生航太總署」 邀民眾參與「登月計畫」
張雨生逝世留給音樂圈與樂迷深深遺憾，為延續美好記憶及傳承其不朽精神，北流攜手格式設計打造張雨生特展，由格式設計展策總監王耀邦、五月天瑪莎、新媒體藝術家王宗欣、作家陳德政組成策展團隊，以多元視角呈現張雨生的傳奇生命。發想於其知名歌曲＜天天想你＞與＜帶我去⽉球＞，展覽以《想你到月球》為主題，打造「張雨生航太總署」，邀請樂迷參與這趟充滿思念的「登月計畫」。展覽除邀請張雨生友人與曾合作對象傾訴思念，為重現其經典創作帶給樂迷的感動，特別號召五組神秘音樂人，重新演繹張雨生的動人作品，開啟一場跨時空的對話。音樂人名單將陸續於北流社群平台揭曉，請樂迷拭目以待。
耗時兩年籌備 展覽資訊推出即轟動全網
張雨生特展《想你到月球》梳理其音樂歷程，耗時兩年籌備，將再現張雨生不平凡的人生。展覽將於今年11月溫暖登場，首波活動資訊預告才曝光便轟動全網，眾多喜愛張雨生的樂迷直呼「超級期待」！北流文化館肩負傳承流行音樂文化的使命，希望透過此特展將粉絲送上時光機，重溫張雨生經典創作，更期望年輕世代能透過展覽認識這位傳奇人物，感受他的音樂魅力！北流將於九月祭出票券早鳥優惠，詳細資訊請密切關注北流文化館臉書專頁。
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