寵物梳毛法寶！Dyson吸塵器全新「寵物毛梳吸頭」快速理毛不纏結

看準現代養寵物的家庭越來越多，家中各式家電清潔也需要更細緻的工具輔助，Dyson今宣布無線吸塵器系列全面升級，Dyson V12 Detect SlimTM升級至HEPA過濾系統，適用於地毯的智慧電動吸頭更配備無纏結齒梳設計，Dyson V15 DetectTM系列將升級內建除塵及縫隙吸頭。此外，在吸塵器配件上也推出適合養寵家庭的全新「寵物毛髮清潔工具組」，全系列產品更標配「細緻清潔配件工具組」和「無纏結錐形吸頭」，全面滿足家中各種不同場景的清潔需求。

依據Dyson最新灰塵研究顯示，台灣目前約有3成養寵物家庭，雖然飼主們普遍認知家中的寵物身上會有細菌、皮屑和灰塵等髒汙，且有超過5成的飼主對塵蟎危害有一定的認知，但他們幾乎沒有採取任何措施來阻止塵蟎於家中散佈。

為了有效解決養寵環境引起的過敏困擾，Dyson除了透過配備無纏結科技的吸頭系列有效吸除毛髮、皮屑以及微塵之外，現在更推出全新「寵物毛髮清潔工具組」，其中「寵物毛梳吸頭」可直接連接、或經加長版伸縮軟管及配件轉接頭接上吸塵器主機，設有364個毛梳，以35°的刷毛角度為寵物梳理鬆散毛髮，並快速去除寵物皮屑和微粒。

而為了讓Dyson吸塵器能夠更方便清潔包括床墊、書架等更廣泛的室內區域，這次也同步推出全新「細緻清潔配件工具組」，包含「無痕軟毛塵刷」及「斜角縫隙吸頭」2款全新吸頭以及「伸縮軟管」，其中「無痕軟毛塵刷」可為筆電或螢幕等細緻的物品表面提供無刮痕的清潔保護，並且只需旋轉即可清理刷毛上的灰塵和碎屑，直接吸進吸塵筒而不用擔心弄髒雙手。