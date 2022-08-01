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天然陶瓷不沾鐵鍋Fefe夢享鍋 募資優惠享71折
如何選擇不沾鍋才能擁有最好的品質保障?鍋具材質及產地為優先考量重點，Fefe夢享鍋採用天然陶瓷塗層，成分為自然礦物與砂石，通過SGS 檢驗不含重金屬、PFOA、PFOS，打造天然無毒的不沾鍋，讓民眾輕鬆料理兼顧家人健康。
由台灣品牌育富國際攜手廚具製造商毅隆企業，集結30年經驗技術，共同研發製造「Fefe夢享鍋」，鍋內有5層不沾塗層設計，通過SGS耐磨及不沾認證，比一般不沾鍋三層塗層更耐磨耐用，
鍋體選用台灣中鋼鋼材，碳鋼材質較不沾鋁合金鍋體更安全；且碳鋼鍋體導熱快速，蓄熱保溫力好，此外，不沾效果極佳，更減少烹調需要的油量。
Fefe夢享鍋兼容各種爐具(IH爐、電磁爐、烤箱)，可拆式把手擁有雙重安全裝置設計，穩固鎖緊不易鬆落，疊層收納更方便。Fefe夢享鍋已在嘖嘖平台進行募資，想要輕鬆烹調料理的健康守護者，就趕緊把握71折的募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團(https://www.facebook.com/hornshopping) 或嘖嘖頁面(https://bit.ly/3yTPjWo)查詢。
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