啤酒買二送一！五方食藏忠孝店8/31前HAPPY HOUR限時送

日日創高溫的炎夏午後,來杯沁涼啤酒最消暑。TAKE FIVE五方食藏忠孝店自即日起至8月31日推出「仲夏啤酒嘉年華」,每天下午兩點半至五點半HAPPY HOUR時段,皆可享有啤酒買二送一超值優惠(免費以價低者計,需另加收原價一成服務費)。

TAKE FIVE五方食藏忠孝店網羅台灣、日本、比利時、紐西蘭、挪威等,多達20種各國精釀啤酒,精選台灣酉鬼精釀啤酒大三元XPA、有怪獸酒花蘋果酒、雙喜DIPA、戀夏365、芭樂鹽小麥啤酒、強波酸啤、蓬萊仙島、吐司去邊大冰紅,以及日本馨和、源流東京、OSLO、紐西蘭鱷蜥、比利時巴克斯、台灣浮光等多達20款精釀啤酒,即使今夏沒有出國旅遊,亦能透過舌尖味蕾的金色泡沫遊歷各國。

此外,TAKE FIVE五方食藏忠孝店亦精選適合夏日品飲的紐西蘭瑪麗亞莊園初戀滋味粉紅酒提供全日優惠價750元(原價850元/瓶)及Chardonnay白酒優惠價850元(原價1050元/瓶),做為開胃酒,或搭配沙拉、海鮮、白肉料理皆宜。

不管是啤酒或葡萄酒,無論單飲、或搭配Wildbaker野麵包拼盤、泰式酸辣杏鮑菇、酪梨番茄鮮蝦沙拉、綜合烤蔬菜佐油醋、蘆筍山藥小卷拌檸檬味噌…等使用小農旬鮮食材的鮮爽開胃下酒菜,亦或搭佐由同集團珠寶盒法式點心坊供應的精緻法式甜點皆宜。