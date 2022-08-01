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七夕星選禮！三星Galaxy S22新色「幻夜紫」夢幻登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Galaxy S22新色「幻夜紫」8GB RAM／128GB ROM版本建議售價24,900元、8GB RAM／256GB ROM版本建議售價26,900元。圖／台灣三星電子提供
Galaxy S22新色「幻夜紫」8GB RAM／128GB ROM版本建議售價24,900元、8GB RAM／256GB ROM版本建議售價26,900元。圖／台灣三星電子提供

手機最愛用特殊色激買氣，三星電子上半年推出的Galaxy S22旗艦系列，其中，Galaxy S22以輕巧外型及時尚色彩擄獲眾多星粉的心，看準時下紫色流行趨勢，也恰好Pantone 2022年年度代表色「Very Peri」正是藍帶點紫的神秘色彩，台灣三星電子今日宣布再引進全新色系「幻夜紫」，預計8月10日起於全台三星智慧館、三星商城及各大指定通路陸續上市，建議售價24,900元起。

三星歷年來推出眾多紫色系機款，從沉穩的Galaxy S8「薰紫灰」、神秘的Galaxy S9「丁香紫」、活力的S21系列「星魅紫」到粉嫩的Z Flip3「日落紫」等，各自展演不同風貌。Galaxy S22新色「幻夜紫」則以中性、低彩度的淺紫色，為機身增添一抹優雅浪漫；簡潔流線的金屬邊框搭配霧面材質背蓋，整體質感大幅提升，前後機身均採用強悍Gorilla Glass Victus Plus材質，使用上更多一份安心。

呼應聯合國永續發展願景，三星也宣告「Galaxy for the Planet」，將海洋廢塑料變身智慧型手機的高效能原料，在Galaxy S22旗艦系列主托座材料中，涵蓋20%源自廢棄漁網回收的海洋塑膠廢棄物，喇叭模組、電源及音量鍵內側元件，亦由回收材料製成，讓消費者入手創新科技時，也能實踐綠色消費，為環境永續共盡心力。

三星Galaxy S22新色「幻夜紫」夢幻登場，8月10日起於指定通路陸續上市。圖／台灣三星電子提供
三星Galaxy S22新色「幻夜紫」夢幻登場，8月10日起於指定通路陸續上市。圖／台灣三星電子提供

綠色消費 願景

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