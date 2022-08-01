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夏日就該穿涼拖鞋！打造清爽感穿搭又能釋放足部壓力
盛夏到來，又濕又熱的台灣氣候，總讓人一踏出冷氣房就滿頭大汗，因此許多人外出時都會在衣著上考量，如何不悶熱，又兼顧清爽感與造型需求。像是擅長製作涼拖鞋的KEEN在UNEEK家族推出了與四大日系品牌MUVEIL、LOFTMAN、RFW、THC 聯名的限量鞋，豐富了穿搭的層次，隨時隨地展現個人風格。
KEEN在推出全球第一雙水陸「護趾」涼鞋 後，就以獨特機能與貼近需求的設計，迅速獲得大眾喜愛。但UNEEK則是打破傳統設計框架，透過兩條特殊彈性編繩牽動與勾連，會隨著行走時足部動作與曲線，勾勒並調整出屬於穿著者的鞋面，達到有如客製化般的效果。這季品牌找來四大日系品牌合作， 像是MUVEIL便把復古感印花緞帶編織在UNEEK的鞋面中， 不僅流露出女性優雅氣質，也展現出個性的一面。
而擅長以京都文化為靈感的LOFTMAN，此次與UNEEK聯名，就融入了歌舞伎演員所穿的格紋圖案服飾，用於鞋床和鞋帶的方格圖案，更展現出東、西方文化的交融。除了涼鞋之外，UNEEK還分別與RFW、TOKYO HEMP CONNECTION（THC）合作拖鞋。可以看到招牌的編繩以粗細上下交錯變化，還有變形蟲花紋佈滿鞋床，鞋面與編繩有著藍紫色紮染效果，提升整體視覺層次。
以打造專業跑鞋見長的ASICS也為運動員的修復時期提供最佳的保護和舒適感，研發出品牌首款ACTIBREEZE 3Ｄ立體拖鞋，提供散熱、透氣和柔軟腳感。ASICS於東京奧運期間首度在選手村提供選手3D拖鞋穿著，透過大數據而來的設計和先進列印技術完成，因而產生大量多孔造型，進而提供最佳程度的柔軟度和支撐性，並成功保有透氣性和穩定性。
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