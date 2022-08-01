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「DON DON DONKI官方旗艦店」進駐蝦皮商城 開幕慶最高滿千折百

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
DON DON DONKI店內豐富的必敗商品，現在於蝦皮商城也能買得到。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI店內豐富的必敗商品，現在於蝦皮商城也能買得到。圖／DON DON DONKI提供

目前在台只有台北西門店與忠孝新生店的日系生活雜貨店DON DON DONKI，是許多民眾一解日本旅遊癮的最愛去處！繼先前攜手Uber Eats開啟即時外送服務之後，為了讓更多地區的民眾都能方便購買，DON DON DONKI即日起再聯手蝦皮購物，打造「DON DON DONKI官方旗艦店」進駐蝦皮商城，主打上千款日本商品，全館6.6折起，讓全台消費者都能一指網購到家。

蝦皮商城「DON DON DONKI官方旗艦店」首波上架近2,500款商品，包含情熱價格品牌商品、日本直輸美食、日系零食飲料、沐浴髮品、美妝保養及個人清潔用品、廚房用品和織品衛浴用品等，像是DONKI玉米棒、奇奇亞思牛奶咖啡/牛奶可可、情熱價格耳掛式咖啡、ILOHAS水蜜桃風味天然水、北海道酪農公社 牧場現喝般美味牛乳等熱門零食飲品，以及情熱價格薏仁化妝水等實惠美妝保養品都能線上輕鬆下單。

自即日起至8月3日更舉辦開幕慶折上加折活動，凡關注「DON DON DONKI官方旗艦店」，單筆消費金額滿1,000元，最高現折抵100元，更有眾多經典商品限時限量優惠。另為了讓民眾即時收到優惠和新品資訊，9月9日前於西門店或忠孝新生店消費後，掃描QR Code關注「DON DON DONKI官方旗艦店」，即可獲得環保購物袋（各店每日限量100組），還能參加價值9,999元超大型Donpen玩偶與蝦幣抽獎活動。

開幕慶期間，凡關注「DON DON DONKI官方旗艦店」，單筆消費金額滿1,000元，最高折抵100元。圖／DON DON DONKI提供
開幕慶期間，凡關注「DON DON DONKI官方旗艦店」，單筆消費金額滿1,000元，最高折抵100元。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI官方旗艦店8月8號前隆重獻上「限時折扣特賣」活動，用最優惠的價格不受地區限制輕鬆購買。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI官方旗艦店8月8號前隆重獻上「限時折扣特賣」活動，用最優惠的價格不受地區限制輕鬆購買。圖／DON DON DONKI提供

日本 蝦皮購物 零食

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