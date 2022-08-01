「DON DON DONKI官方旗艦店」進駐蝦皮商城 開幕慶最高滿千折百

目前在台只有台北西門店與忠孝新生店的日系生活雜貨店DON DON DONKI，是許多民眾一解日本旅遊癮的最愛去處！繼先前攜手Uber Eats開啟即時外送服務之後，為了讓更多地區的民眾都能方便購買，DON DON DONKI即日起再聯手蝦皮購物，打造「DON DON DONKI官方旗艦店」進駐蝦皮商城，主打上千款日本商品，全館6.6折起，讓全台消費者都能一指網購到家。

蝦皮商城「DON DON DONKI官方旗艦店」首波上架近2,500款商品，包含情熱價格品牌商品、日本直輸美食、日系零食飲料、沐浴髮品、美妝保養及個人清潔用品、廚房用品和織品衛浴用品等，像是DONKI玉米棒、奇奇亞思牛奶咖啡/牛奶可可、情熱價格耳掛式咖啡、ILOHAS水蜜桃風味天然水、北海道酪農公社 牧場現喝般美味牛乳等熱門零食飲品，以及情熱價格薏仁化妝水等實惠美妝保養品都能線上輕鬆下單。