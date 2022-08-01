憑身分證數字8 免費送8瓶「-196°C強冽」限量88組

台灣三得利旗下的日本銷售冠軍罐裝調酒品牌「-196°C強冽」，即將於8月6日至8月7日下午兩點至晚上九點，於新光三越A11南大門，舉辦「強冽最『友』感」快閃公投試飲活動。在歡慶父親節的周末，號召地方愛爸族邀請爸爸一同舉杯小酌，現場憑身分證數字「8」即可免費獲得8瓶強冽，兩日限量88組，與爸爸回家一同暢飲享受最「友」感父親節。

「強冽最『友』感」快閃公投試飲活動，邀請消費者與家人好友一同現場試飲，並投下關鍵的一票，贊同強冽最「友」感。現場除試飲外，出示「-196°C強冽」粉專按讚畫面及參與現場互動遊戲挑戰，還有機會享更多好康，把更多「-196°C強冽」帶回家。

「-196°C強冽」以獨家專利製法利用零下196°C瞬間冰凍整顆嚴選果實，進而將果實粉碎、化為粉狀後浸漬酒液中，讓水果原始風味及香氣完整保留。而零糖、零普林的無負擔酒款特色，搭配9%高酒精濃度的暢快感，上市以來便受到喜愛清爽口感的男性族群歡迎，強冽滿足亦父亦友的爸爸們。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康