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THE SPAACE開張！精品服飾、居家擺飾、潮流小物一站購足
時常網購的人，想必對於farfetch、NET-A-PORTER等奢侈品牌購物平台不陌生，即便這些由國外發跡的網站，都提供了便利的運送和中文介面，但要下訂仍會讓人猶豫。一是，可能會產生關稅問題，二是，國際運送最怕的就是寄不見； 於是由ART HAUS、ARTIFACTS、ASPORT三家選品品牌，共同成立的全新電商「THE SPAACE」應孕而生，解決了消費者的各種疑慮。
對THE SPAACE 而言，「精品」二字並非單純意指奢侈與昂貴，而是花費心思去經營及培養美好生活品味，營造舒適宜人的生活空間。因此品牌的定位，即為品味守門人，選品理念包含前衛創意與藝術多元風格，風格極簡淨白，一目了然的商品細節呈現，提供最純粹的線上購物體驗，即使不出門也能享受高品質生活。而且集結了ART HAUS、ARTIFACTS、ASPORT三家選品品牌的優勢，讓精品服飾、居家擺飾、與潮流小物在同一平台就能購入，還免去了寄丟或是關稅的疑慮。
而且為了開站， THE SPAACE還推出限定獨賣商品，像是BLACKPINK Jennie愛用飾品CRYSTAL HAZE就提供了乾燥玫瑰粉與沉靜天空藍聯名小熊軟糖項鍊。潮流人必備的OFF DUTY首波新品就在THE SPAACE搶先上架，特別是獨賣的百搭老帽，更於帽尾繡上標語「FACT NOT FICTION」，打造自信率性的生活態度。風靡全球的手機鍊品牌STRING TING也替THE SPAACE量身打造全新獨家商品「 夏日Mojito」，透過清爽的萊姆黃與薄荷綠串珠，串連歡樂心情笑臉，一起感受夏日風情。
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