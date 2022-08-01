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THE SPAACE開張！精品服飾、居家擺飾、潮流小物一站購足

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
由ART HAUS、ARTIFACTS、ASPORT三家選品品牌，共同成立的全新電商「THE SPAACE」應孕而生。圖／THE SPAACE提供
由ART HAUS、ARTIFACTS、ASPORT三家選品品牌，共同成立的全新電商「THE SPAACE」應孕而生。圖／THE SPAACE提供

時常網購的人，想必對於farfetch、NET-A-PORTER等奢侈品牌購物平台不陌生，即便這些由國外發跡的網站，都提供了便利的運送和中文介面，但要下訂仍會讓人猶豫。一是，可能會產生關稅問題，二是，國際運送最怕的就是寄不見； 於是由ART HAUS、ARTIFACTS、ASPORT三家選品品牌，共同成立的全新電商「THE SPAACE」應孕而生，解決了消費者的各種疑慮。

對THE SPAACE 而言，「精品」二字並非單純意指奢侈與昂貴，而是花費心思去經營及培養美好生活品味，營造舒適宜人的生活空間。因此品牌的定位，即為品味守門人，選品理念包含前衛創意與藝術多元風格，風格極簡淨白，一目了然的商品細節呈現，提供最純粹的線上購物體驗，即使不出門也能享受高品質生活。而且集結了ART HAUS、ARTIFACTS、ASPORT三家選品品牌的優勢，讓精品服飾、居家擺飾、與潮流小物在同一平台就能購入，還免去了寄丟或是關稅的疑慮。

而且為了開站， THE SPAACE還推出限定獨賣商品，像是BLACKPINK Jennie愛用飾品CRYSTAL HAZE就提供了乾燥玫瑰粉與沉靜天空藍聯名小熊軟糖項鍊。潮流人必備的OFF DUTY首波新品就在THE SPAACE搶先上架，特別是獨賣的百搭老帽，更於帽尾繡上標語「FACT NOT FICTION」，打造自信率性的生活態度。風靡全球的手機鍊品牌STRING TING也替THE SPAACE量身打造全新獨家商品「 夏日Mojito」，透過清爽的萊姆黃與薄荷綠串珠，串連歡樂心情笑臉，一起感受夏日風情。

JACQUEMUS雛菊襯衫14,980元。圖／THE SPAACE提供
JACQUEMUS雛菊襯衫14,980元。圖／THE SPAACE提供

THE SPAACE獨賣OFF DUTY NEITH老帽1,980元。圖／THE SPAACE提供
THE SPAACE獨賣OFF DUTY NEITH老帽1,980元。圖／THE SPAACE提供

BY FAR Alfie粒面皮革包8,988元。圖／THE SPAACE提供
BY FAR Alfie粒面皮革包8,988元。圖／THE SPAACE提供

THE SPAACE獨賣CRYSTAL HAZE Nostalgia Bear鑲鑽懷舊小熊1,980元。圖／THE SPAACE提供
THE SPAACE獨賣CRYSTAL HAZE Nostalgia Bear鑲鑽懷舊小熊1,980元。圖／THE SPAACE提供

THE SPAACE獨賣STRING TING夏日Mojito手機鍊1,880元。圖／THE SPAACE提供
THE SPAACE獨賣STRING TING夏日Mojito手機鍊1,880元。圖／THE SPAACE提供

Maison Louis Marie香氛蠟燭1,280元。圖／THE SPAACE提供
Maison Louis Marie香氛蠟燭1,280元。圖／THE SPAACE提供

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