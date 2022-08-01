校門關比鬼門開還可怕 秀泰生活「小鬼門開」特別企劃

小鬼們放暑假了！國境尚未完全解封，長達兩個月的暑假已過了一半，你是否依舊煩惱週末假期該帶小孩去哪裡放電呢？炎炎夏日，外面天氣熱呼呼，不想戶外行程走得汗流浹背，那就到一站滿足消費娛樂需求的百貨商場，讓小鬼盡情FUN電，納涼一整天吧！

秀泰生活商場除了購物、美食以及電影觀賞外，每個週末都會舉辦DIY手作、各式各樣的活動、邀請街頭藝人現場演唱，演出泡泡秀，與現場大小朋友互動，一起享受週末的悠閒時光，非常適合全家大小一起來，吃喝玩樂一次滿足！

秀泰生活致力打造「滿足全家大小需求」的百貨商場，舉凡從櫃位、美食、服務、到環境設計，都以家庭為核心出發，只為全家大小提供最舒適、便利的百貨環境。為了配合年輕家庭需要，全台秀泰生活商場內皆有婦幼車位，更貼心設置哺乳室、親子廁所、嬰兒推車等服務，一站式配合家長的需要，變身為親子吃、喝、玩、買好去處。

從基本的餐飲到購物，還有電影院，暑假也有幾部精采的親子電影，其中持續熱映，票房已破億的《小小兵2：格魯的崛起》、即將上映的《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》、《蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳》等，適合全家大小一起觀賞；館內更有超大空間豪華親子樂園樂米樂園，全台唯一的時尚親子火鍋童鍋、大小朋友都喜歡的湯姆熊歡樂世界、小朋友最愛的兒童超跑總動員樂園、含括各類繪本童書的金石堂及日本最大嬰兒用品阿卡將本舖，多項育兒好物任您挑選，不必出國、找代購也能擁有日本最新發布的人氣商品。