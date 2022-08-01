校門關比鬼門開還可怕 秀泰生活「小鬼門開」特別企劃
小鬼們放暑假了！國境尚未完全解封，長達兩個月的暑假已過了一半，你是否依舊煩惱週末假期該帶小孩去哪裡放電呢？炎炎夏日，外面天氣熱呼呼，不想戶外行程走得汗流浹背，那就到一站滿足消費娛樂需求的百貨商場，讓小鬼盡情FUN電，納涼一整天吧！
秀泰生活商場除了購物、美食以及電影觀賞外，每個週末都會舉辦DIY手作、各式各樣的活動、邀請街頭藝人現場演唱，演出泡泡秀，與現場大小朋友互動，一起享受週末的悠閒時光，非常適合全家大小一起來，吃喝玩樂一次滿足！
秀泰生活致力打造「滿足全家大小需求」的百貨商場，舉凡從櫃位、美食、服務、到環境設計，都以家庭為核心出發，只為全家大小提供最舒適、便利的百貨環境。為了配合年輕家庭需要，全台秀泰生活商場內皆有婦幼車位，更貼心設置哺乳室、親子廁所、嬰兒推車等服務，一站式配合家長的需要，變身為親子吃、喝、玩、買好去處。
從基本的餐飲到購物，還有電影院，暑假也有幾部精采的親子電影，其中持續熱映，票房已破億的《小小兵2：格魯的崛起》、即將上映的《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》、《蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳》等，適合全家大小一起觀賞；館內更有超大空間豪華親子樂園樂米樂園，全台唯一的時尚親子火鍋童鍋、大小朋友都喜歡的湯姆熊歡樂世界、小朋友最愛的兒童超跑總動員樂園、含括各類繪本童書的金石堂及日本最大嬰兒用品阿卡將本舖，多項育兒好物任您挑選，不必出國、找代購也能擁有日本最新發布的人氣商品。
因應農曆七月習俗，為了讓家長們安心消費，並趁機為精力過剩的家中小鬼放個電，7/29~8/31於全台秀泰生活商場館內將會有配戴貓耳朵的夥伴隨機出沒，找到當日的貓耳夥伴，喊出口號『抓到喵喵了！』，並完成追蹤秀泰生活FB / IG，即可獲得兌換券一張，憑券及當日不限金額發票至服務台，即贈「可愛喵喵筆袋」一個。秀泰生活台中文心店FB限定加碼抽兒童超跑，即日起到8/31止，追蹤官方FB粉絲專頁，於指定貼文按讚並留言處上傳與貓耳夥伴或館內任何貓咪圖案的合照，就有機會抽中「麥拉倫703兒童超跑」一台(市價7,650元)。
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