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最可愛的色彩大爆發 梵克雅寶金質圓珠Perlée新登場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶Perlée系列推出2022年度新品。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Perlée系列推出2022年度新品。圖／梵克雅寶提供

圓潤可愛的金質圓珠，組成梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最迷人的經典Perlée系列，自2008年誕生以來，以活潑俏皮的決議向為生活注入歡心的氣息。如今，不只璀璨金光，Perlée系列首次為戒指鑲嵌彩色寶石，一口氣推出兩種款式的彩色寶石戒指，以黃K金、玫瑰金及白K金，結合珍貴鑽石或寶石。梵克雅寶更將Perlée迷人的氣息帶進製表領域，推出共5款不同材質搭配的全新腕表，並為深受歡迎的Toi & Moi神秘表換上全新的變奏色調。

●從骨董經典迸發創意的兩款新戒指

全新的戒指作品中，一款設計以5排金質圓珠組成，並以不對稱方式並置繽紛的紅寶石、藍寶石、祖母綠寶石，設計脫胎自1970年代末梵克雅寶迷人的Caroline戒指及手鐲。精選的深紅色紅寶石配搭溫暖的玫瑰金，深邃的藍寶石與明亮的祖母綠，則對比光芒溫煦的黃K金材質，以金珠光澤與寶石擦撞出活潑的火花。圓珠依序構成由寬入窄的戒環，並在一寬一窄的兩端鑲嵌斜向寶石紐帶，是梵克雅寶首次於Perlée系列採用拋光金質鑲爪鑲嵌，寶石鑲座更以鏤空細工營造蜂巢般的結構，引進流光亮彩。

而以金質圓珠烘托炫彩硬寶石的五款Perlée couleurs戒指，典雅細緻的線條重新演繹世家於1968年的Philippine戒指。彩色寶石大面積更展現品牌選石的專業。品牌精選玄黑的縞瑪瑙、翠綠中透現獨特條紋的翠綠孔雀石、閃爍金光的湛藍青金石、蔚藍的綠松石及橙紅的珊瑚共5色繽紛色彩，搭配兩行由黃K金精雕細琢的金質圓珠組成。Perlée couleurs系列的開放式手鐲與吊墜項鍊亦推出鑲嵌蛋面切割青金石或珊瑚的新色，為既有孔雀石、紅玉髓和綠松石款式提供更豐富瑰麗的選擇。

●純粹美鑽襯托金珠細緻光影

Perlée系列不僅迎來絢麗的慘色寶石新品，搭配度高也最受歡迎的Perlée diamonds鑽石系列也同時迎來5排金質圓珠的造型戒指新作：經典明亮圓鑽的火彩映襯黃 K金的流光、白K金的剔透，以及玫瑰金的溫潤光芒。同時推出的，還有黃K金、 白K金和玫瑰金鋪鑲美鑽的耳針耳環，是繼2020年發表鋪鑲美鑽的Perlée diamonds戒指的同款設計，以碩大的圓珠為74顆鋪鑲於圓拱形表面的圓鑽勾上金珠滾邊，光線穿透鏤空底座，為立體的造型增添奪目光輝。

●金彩時光Perlée腕表 首度可換表帶

全新登場的Perlée腕表，以柔和圓融的曲線和精巧含蓄的細節，結合製表工藝與珠寶靈感。經典的優雅圓形表殼，滾上兩排摩登時尚的黃K金圓珠飾邊，表盤採用色澤光潤的珍珠母貝、縞瑪瑙或黃K金鐫刻璣鏤放射飾紋，煥發光芒，調時按鈕則收藏於表底蓋。腕表均搭配一條可替換的羅緞表帶，並附一枚自選的彈性表帶，梵克雅寶亦推出以金質圓珠組成的鉸件扣連而成的珠寶表帶，可自行拆換變化造型。4款採用徑23毫米的纖巧尺寸，其中璣鏤飾紋珍珠母貝配白色羅緞表帶的款式，更提供直徑 30毫米的選擇。

而靈感源自「you and me」珠寶的Toi & Moi神秘珠寶腕表，將兩枚大小不一的圓形圖騰並置於圓珠圍攏的開口手鐲兩端，圓形圖騰可以鋪鑲鑽石或鑲嵌單枚蛋面切割寶石，較大的一邊可360度旋轉開來，露出掩藏其下的時間。三款全新材質的新作，分別以溫煦的紅玉髓對比紋路引人入勝的黑色彼得石，蔚藍的綠松石則烘托璀璨的鑽石和黃K金圓珠，最後一款限量腕表則以清透的綠松石和配襯珊瑚，猶如時間的華麗變奏。

模特兒配戴Perlée腕表、Perlée pearls of gold手鐲、Perlée 5排金質圓珠手鐲、Perlée diamonds耳環、Perlée clovers吊墜。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée腕表、Perlée pearls of gold手鐲、Perlée 5排金質圓珠手鐲、Perlée diamonds耳環、Perlée clovers吊墜。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels Perlée Toi & Moi腕表，玫瑰金鑲嵌鑽石、紅玉髓、黑色彼德石、白色珍珠母貝，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels Perlée Toi & Moi腕表，玫瑰金鑲嵌鑽石、紅玉髓、黑色彼德石、白色珍珠母貝，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels Perlée couleurs戒指，5排黃K金圓珠鑲嵌祖母綠，約38萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels Perlée couleurs戒指，5排黃K金圓珠鑲嵌祖母綠，約38萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels_Perlée couleurs戒指，5排黃K金圓珠鑲嵌紅寶石，約37萬元。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels_Perlée couleurs戒指，5排黃K金圓珠鑲嵌紅寶石，約37萬元。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels Perlée diamonds戒指，5排玫瑰金金圓珠鑲鑽，約30萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels Perlée diamonds戒指，5排玫瑰金金圓珠鑲鑽，約30萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée couleurs戒指、Perlée couleurs可轉換式長項鍊、Perlée pearls of gold手鐲、Perlée diamonds單排手鐲、Perlée pearls of gold戒指。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée couleurs戒指、Perlée couleurs可轉換式長項鍊、Perlée pearls of gold手鐲、Perlée diamonds單排手鐲、Perlée pearls of gold戒指。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef ＆ Arpels Perlée couleurs手鐲，黃K金鑲嵌青金石及鑽石，約65萬元。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef ＆ Arpels Perlée couleurs手鐲，黃K金鑲嵌青金石及鑽石，約65萬元。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels Perlée黃K金腕表、配璣鏤飾紋表盤、黑色羅緞表帶，約27萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels Perlée黃K金腕表、配璣鏤飾紋表盤、黑色羅緞表帶，約27萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels Perlée黃K金腕表，配璣鏤飾紋珍珠母貝表盤、瑞士製石英機芯、黃K金表帶，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels Perlée黃K金腕表，配璣鏤飾紋珍珠母貝表盤、瑞士製石英機芯、黃K金表帶，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels Perlée couleurs戒指，黃K金鑲嵌綠松石及鑽石，約30萬元。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels Perlée couleurs戒指，黃K金鑲嵌綠松石及鑽石，約30萬元。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels Perlée黃K金腕表，配璣鏤飾紋縞瑪瑙表盤、黑色羅緞表帶，約26萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels Perlée黃K金腕表，配璣鏤飾紋縞瑪瑙表盤、黑色羅緞表帶，約26萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels Perlée diamonds密鑲鑽石白K金耳環，約96萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels Perlée diamonds密鑲鑽石白K金耳環，約96萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels Perlée 30毫米黃K金腕表，配璣鏤飾紋珍珠母貝表盤、瑞士製石英機芯、白色羅緞表帶，約32萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels Perlée 30毫米黃K金腕表，配璣鏤飾紋珍珠母貝表盤、瑞士製石英機芯、白色羅緞表帶，約32萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels Perlée couleurs吊墜，黃K金鑲嵌青金石，約74,000元。圖／梵克雅寶提供
Van Cleef & Arpels Perlée couleurs吊墜，黃K金鑲嵌青金石，約74,000元。圖／梵克雅寶提供

戒指 腕表 鑽石

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