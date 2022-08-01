現賺580！王品「藝奇」免費送和牛　莆田套餐享88折

父親節將至，王品旗下的莆田、丰禾台式小館、藝奇等品牌，也推出不同的聚餐優惠。其中「莆田」推出多款全新料理，並可享套餐88折優惠；「丰禾台式小館」同樣打造多款新菜，並可享酒類88折加購優惠。至於「藝奇」則是直接加送「岩燒和牛兌換券」，讓消費者現賺580元。

源自新加坡的「莆田」，在今年所公佈的新加坡米其林指南中，再度獲得一星肯定。本次也以夏季食材為主，推出6款開胃新菜，包括有叻沙烤魚、辣椒蝦、黑椒蝦、馬祖鮮淡菜等菜色。即日起至9月18日期間，點購2～10人套餐，可享88折優惠。

至於主打台式料理的「丰禾台式小館」，也推出10款全新或改良菜色。其中招牌的「丰禾起家雞」就新增加了桔醬、特製辣椒醬、九層塔醬等組合，增添風味變化，其他還有古早味滷豬腳、黃金草燉排骨湯，以及帶有異國風情的咖哩辣椒蝦、鮮蝦蒜蓉粉絲煲、酒香四杯雞等料理。即日起至8月31日期間，凡內用、外帶任一款雞料理，就可享酒類88折加購優惠。