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舒酸定×蜷尾家「聯名霜淇淋」買1送1！限量8000支

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
「舒酸定」首度跨界合作「蜷尾家」打造聯名快閃店。圖／舒酸定提供
「舒酸定」首度跨界合作「蜷尾家」打造聯名快閃店。圖／舒酸定提供

抗敏牙膏品牌「舒酸定」首度挑戰跨界合作，聯名「蜷尾家」於台南打造「舒酸定X蜷尾家聯名快閃店」，推出「輕莓乳酸霜淇淋」，限量8,000隻。為了提醒民眾日常口腔維護的重要性，參與打卡活動再送舒酸定小牙膏；假日更再加碼送「霜淇淋兌換券」，等於享「買1送1」！

此次的快閃聯名店，乃是將蜷尾家台南正興店改裝而成，時間為8月1日至8月30日。活動期間從布簾造型到立牌，都可見到聯名的裝飾元素，適合民眾打卡拍照。至於限量推出的「輕莓乳酸霜淇淋」，整體以酸甜乳酸為基底，添加些許覆盆子進行提味，有著微微的酸甜滋味，同時還加上可愛的「迷你牙齒餅乾」，更添口感變化與視覺亮點，每支售價90元。

本次雙方推出聯名冰款，主旨在於告訴民眾「夏日吃冰好食光，敏感別來亂」，持續提醒大家做好日常口腔維護的重要性，並且定期看牙醫、使用舒酸定進行深層修復。除了限量聯名冰品外，平日前30位消費限定冰款並拍照打卡，直接送「舒酸定小牙膏」；假日加碼前30位消費限定冰款並拍照打卡者，贈送小牙膏外加贈「蜷尾家指定霜淇淋兌換卷」1張，直接讓限量冰款免費再來一隻。

聯名款「輕莓乳酸霜淇淋」有可愛的迷你牙齒餅乾作為裝飾，每支售價90元。圖／舒酸定提供
聯名款「輕莓乳酸霜淇淋」有可愛的迷你牙齒餅乾作為裝飾，每支售價90元。圖／舒酸定提供
聯名款「輕莓乳酸霜淇淋」限量8,000隻，售完為止。圖／舒酸定提供
聯名款「輕莓乳酸霜淇淋」限量8,000隻，售完為止。圖／舒酸定提供
快閃店是以蜷尾家台南正興店改裝而成，從布簾造型到立牌，都可見到聯名的裝飾元素。圖／舒酸定提供
快閃店是以蜷尾家台南正興店改裝而成，從布簾造型到立牌，都可見到聯名的裝飾元素。圖／舒酸定提供

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