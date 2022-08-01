舒酸定×蜷尾家「聯名霜淇淋」買1送1！限量8000支

抗敏牙膏品牌「舒酸定」首度挑戰跨界合作，聯名「蜷尾家」於台南打造「舒酸定X蜷尾家聯名快閃店」，推出「輕莓乳酸霜淇淋」，限量8,000隻。為了提醒民眾日常口腔維護的重要性，參與打卡活動再送舒酸定小牙膏；假日更再加碼送「霜淇淋兌換券」，等於享「買1送1」！

此次的快閃聯名店，乃是將蜷尾家台南正興店改裝而成，時間為8月1日至8月30日。活動期間從布簾造型到立牌，都可見到聯名的裝飾元素，適合民眾打卡拍照。至於限量推出的「輕莓乳酸霜淇淋」，整體以酸甜乳酸為基底，添加些許覆盆子進行提味，有著微微的酸甜滋味，同時還加上可愛的「迷你牙齒餅乾」，更添口感變化與視覺亮點，每支售價90元。