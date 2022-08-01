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8月快揪喝！星巴克、伯朗咖啡館限時買一送一
咖啡控最愛的「買一送一」活動，8月繼續續杯。星巴克咖啡的「SUMMER WAVE 夏日沁涼數位體驗」，進行至8月7日截止，每天玩遊戲回答問題，就有機會抽中「買一送一」、「免費中杯」等專屬優惠，即便沒答對問題也會得到優惠券。兌換期間為獲券日+2天，最後領券日為8月7日；若8月7日抽到「買一送一」專屬優惠，最後兌換日期是8月9日，每日兌換時間為上午11點到晚上8點。
伯朗咖啡館則針對Lounge卡會員，8月每週一於全門市推出限時買一送一活動。凡持伯朗Lounge卡在8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日於全門市消費，即享有飲品買一送一優惠。
此外，伯朗咖啡館加碼於8月4日至8月8日，推出「SUMMER DELIGHT」憑優惠截圖享飲品買一送一活動。活動期間只要於伯朗咖啡館官方Facebook、Instagram、LINE官方帳號，尋找到優惠券截圖或下載，即可至伯朗咖啡館門市購買飲品享買一送一優惠。但要注意的是，伯朗咖啡館的城堡一、城堡二、礁溪、員山門市並不配合此活動。
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