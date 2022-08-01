快訊

林智堅原創資料藏手機號碼 直播中撥通「真的接起」兩人嚇傻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

8月快揪喝！星巴克、伯朗咖啡館限時買一送一

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
伯朗咖啡館針對Lounge卡會員，8月每週一於全門市推出限時買一送一活動。圖／摘自伯朗咖啡館官方FB。
伯朗咖啡館針對Lounge卡會員，8月每週一於全門市推出限時買一送一活動。圖／摘自伯朗咖啡館官方FB。

咖啡控最愛的「買一送一」活動，8月繼續續杯。星巴克咖啡的「SUMMER WAVE 夏日沁涼數位體驗」，進行至8月7日截止，每天玩遊戲回答問題，就有機會抽中「買一送一」、「免費中杯」等專屬優惠，即便沒答對問題也會得到優惠券。兌換期間為獲券日+2天，最後領券日為8月7日；若8月7日抽到「買一送一」專屬優惠，最後兌換日期是8月9日，每日兌換時間為上午11點到晚上8點。

伯朗咖啡館則針對Lounge卡會員，8月每週一於全門市推出限時買一送一活動。凡持伯朗Lounge卡在8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日於全門市消費，即享有飲品買一送一優惠。

此外，伯朗咖啡館加碼於8月4日至8月8日，推出「SUMMER DELIGHT」憑優惠截圖享飲品買一送一活動。活動期間只要於伯朗咖啡館官方Facebook、Instagram、LINE官方帳號，尋找到優惠券截圖或下載，即可至伯朗咖啡館門市購買飲品享買一送一優惠。但要注意的是，伯朗咖啡館的城堡一、城堡二、礁溪、員山門市並不配合此活動。

星巴克咖啡的「SUMMER WAVE 夏日沁涼數位體驗」，進行至8月7日截止。圖／摘自星巴克咖啡同好會官方FB。
星巴克咖啡的「SUMMER WAVE 夏日沁涼數位體驗」，進行至8月7日截止。圖／摘自星巴克咖啡同好會官方FB。

咖啡館 星巴克

延伸閱讀

來杯冰咖啡消暑！星巴克、西雅圖、伯朗買一送一有眉角

迎「大暑」冰飲買一送一！ 5家人氣「手搖飲料」、星巴克+超商「咖啡&冰茶」消暑解熱喝起來

星巴克門市之後會越關越多，7月底先收掉16間 1原因讓CEO舒茲鐵了心：這只是個開端

星巴克「草莓巴西莓星沁爽」新曝光！ 連續20天狂抽買一送一、第2杯半價

相關新聞

8月快揪喝！星巴克、伯朗咖啡館限時買一送一

咖啡控最愛的「買一送一」活動，8月繼續續杯。星巴克咖啡的「SUMMER WAVE 夏日沁涼數位體驗」，進行至8月7日截止...

科博館「想入啡啡」特展 看世界第一台商用經典咖啡機

國立自然科學博物館「想入啡啡：細說咖啡」特展登場，這次與亞洲經典咖啡機具蒐藏名家林祚儀博士共同策展，首度完整展示他近20...

高雄駁二6間特色美食推薦！就是要這樣吃、那樣拍才過癮

文青們逛街完別忘了把周邊美食通通吃一輪！

香奈兒將重返邁阿密 睽違14年的Cruise大秀11月登場

香奈兒宣布，將於2022年11月3日（星期四）於美國佛羅里達州邁阿密（Miami）重現於2022年5月5日於摩納哥的蒙地...

楊祐寧婚宴畫面太美 新娘美又辣、新郎腕表全場最貴氣

男星楊祐寧與妻王詠穎（Melinda）於2020年登記並於9月時透過IG宣布喜訊，小楊祐寧7碎的Melinda並為楊祐寧...

虹夕諾雅谷關 泡溫泉森呼吸

聯合報系有行旅企畫的「 虹夕諾雅谷關頂級奢華度假飯店」之旅，將帶旅人探訪谷關，入住僅四十九間客房的虹夕諾雅，每間客房均設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。