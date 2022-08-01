8月快揪喝！星巴克、伯朗咖啡館限時買一送一

咖啡控最愛的「買一送一」活動，8月繼續續杯。星巴克咖啡的「SUMMER WAVE 夏日沁涼數位體驗」，進行至8月7日截止，每天玩遊戲回答問題，就有機會抽中「買一送一」、「免費中杯」等專屬優惠，即便沒答對問題也會得到優惠券。兌換期間為獲券日+2天，最後領券日為8月7日；若8月7日抽到「買一送一」專屬優惠，最後兌換日期是8月9日，每日兌換時間為上午11點到晚上8點。

伯朗咖啡館則針對Lounge卡會員，8月每週一於全門市推出限時買一送一活動。凡持伯朗Lounge卡在8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日於全門市消費，即享有飲品買一送一優惠。