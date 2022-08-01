科博館「想入啡啡」特展 看世界第一台商用經典咖啡機

國立自然科學博物館「想入啡啡：細說咖啡」特展登場，這次與亞洲經典咖啡機具蒐藏名家林祚儀博士共同策展，首度完整展示他近200件、橫跨5個世紀的歐洲咖啡機具珍藏。特展還攜手行政院農業委員會農業試驗所、社會企業「成真咖啡」，從歷史、農學、工藝等層面介紹咖啡文化，咖啡迷別錯過。

「咖啡、茶葉、可可」被譽為世界三大飲品。國立自然科學博物館館長焦傳金說，歷經數世紀演進，咖啡浪潮席捲全球，是當今熱門產業，現代人時常隨手一杯；特展深入淺出引領觀眾認識咖啡栽植、品種、賞味方式及環境永續相關議題。

策展人、科博館展示組助理研究員劉憶諄博士說，特展規畫「歷史起源」、「咖啡風尚」、「莊園人家」、「賞味美學」、「台灣咖啡」、「共創未來」六大主題，結合藝文畫作、老照片、圖繪廣告、植物標本與影音、互動遊戲及大量蒐藏珍品，呈現咖啡成為「精品時尚代名詞」歷程。

咖啡樹原生於衣索比亞，咖啡豆飲用最早緣起於伊斯蘭文化，「喝咖啡」可回溯至西元6世紀，當時的人將咖啡豆或果殼、果肉烹煮成汁飲用，當作宗教修行中的提神飲品，或作為湯藥治病，稍晚才開始烘焙後飲用，到了16世紀，已成為風靡回教世界的大眾飲品。

這次展覽邀請亞洲經典咖啡機具蒐藏名家、利茗機械經理林祚儀博士共同策展，他鑽研歐洲經典咖啡機具20餘年，借出近200件珍貴蒐藏，所有機具都經過精心修復。

最不能錯過的是首次對外曝光、世界第一台商用專利蒸氣壓力式咖啡機，它原先僅有設計草圖，經過歐洲MUMAC博物館復刻出1884年「義大利咖啡機」始祖樣貌。此機利用高壓蒸氣方式萃取義大利咖啡，出品風味保有豐厚油脂與香氣，自此之後義大利咖啡機蓬勃發展，深刻牽動義大利咖啡文化。

社會企業「成真咖啡」參與特展最後一單元「共創未來」，將展區打造成咖啡廳實景，提供觀眾停留、消化豐富展覽資訊的沉澱反思空間。成真咖啡董事長王國雄以公益回饋為願景進行「非洲潔淨水計畫」，將50％獲利無私捐助非洲居民獲取乾淨水源，呼應策展團隊想探討的近代咖啡產業供需平衡、環境永續、公平交易等理念。

「想入啡啡：細說咖啡」特展即日起至2023年4月30日，除每天2場定時解說導覽，展期間還規畫聰明手沖咖啡、咖啡走讀、採果體驗等科學教育活動。

國立自然科學博物館「想入啡啡：細說咖啡」特展即日起至2023年4月30日。圖／國立自然科學博物館提供