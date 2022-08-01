快訊

林智堅原創資料藏手機號碼 直播中撥通「真的接起」兩人嚇傻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科博館「想入啡啡」特展 看世界第一台商用經典咖啡機

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「想入啡啡：細說咖啡」特展展場。圖／國立自然科學博物館提供
「想入啡啡：細說咖啡」特展展場。圖／國立自然科學博物館提供

國立自然科學博物館「想入啡啡：細說咖啡」特展登場，這次與亞洲經典咖啡機具蒐藏名家林祚儀博士共同策展，首度完整展示他近200件、橫跨5個世紀的歐洲咖啡機具珍藏。特展還攜手行政院農業委員會農業試驗所、社會企業「成真咖啡」，從歷史、農學、工藝等層面介紹咖啡文化，咖啡迷別錯過。

「咖啡、茶葉、可可」被譽為世界三大飲品。國立自然科學博物館館長焦傳金說，歷經數世紀演進，咖啡浪潮席捲全球，是當今熱門產業，現代人時常隨手一杯；特展深入淺出引領觀眾認識咖啡栽植、品種、賞味方式及環境永續相關議題。

策展人、科博館展示組助理研究員劉憶諄博士說，特展規畫「歷史起源」、「咖啡風尚」、「莊園人家」、「賞味美學」、「台灣咖啡」、「共創未來」六大主題，結合藝文畫作、老照片、圖繪廣告、植物標本與影音、互動遊戲及大量蒐藏珍品，呈現咖啡成為「精品時尚代名詞」歷程。

咖啡樹原生於衣索比亞，咖啡豆飲用最早緣起於伊斯蘭文化，「喝咖啡」可回溯至西元6世紀，當時的人將咖啡豆或果殼、果肉烹煮成汁飲用，當作宗教修行中的提神飲品，或作為湯藥治病，稍晚才開始烘焙後飲用，到了16世紀，已成為風靡回教世界的大眾飲品。

這次展覽邀請亞洲經典咖啡機具蒐藏名家、利茗機械經理林祚儀博士共同策展，他鑽研歐洲經典咖啡機具20餘年，借出近200件珍貴蒐藏，所有機具都經過精心修復。

最不能錯過的是首次對外曝光、世界第一台商用專利蒸氣壓力式咖啡機，它原先僅有設計草圖，經過歐洲MUMAC博物館復刻出1884年「義大利咖啡機」始祖樣貌。此機利用高壓蒸氣方式萃取義大利咖啡，出品風味保有豐厚油脂與香氣，自此之後義大利咖啡機蓬勃發展，深刻牽動義大利咖啡文化。

社會企業「成真咖啡」參與特展最後一單元「共創未來」，將展區打造成咖啡廳實景，提供觀眾停留、消化豐富展覽資訊的沉澱反思空間。成真咖啡董事長王國雄以公益回饋為願景進行「非洲潔淨水計畫」，將50％獲利無私捐助非洲居民獲取乾淨水源，呼應策展團隊想探討的近代咖啡產業供需平衡、環境永續、公平交易等理念。

「想入啡啡：細說咖啡」特展即日起至2023年4月30日，除每天2場定時解說導覽，展期間還規畫聰明手沖咖啡、咖啡走讀、採果體驗等科學教育活動。

國立自然科學博物館「想入啡啡：細說咖啡」特展即日起至2023年4月30日。圖／國立自然科學博物館提供
國立自然科學博物館「想入啡啡：細說咖啡」特展即日起至2023年4月30日。圖／國立自然科學博物館提供

共同策展人林祚儀蒐藏的「聖馬可露露機」，仿義大利機豔星身材打造款，致敬1950年代義大利最知名豔星珍娜・露露布莉姬妲（Gina Lollobrigida）。圖／國立自然科學博物館提供
共同策展人林祚儀蒐藏的「聖馬可露露機」，仿義大利機豔星身材打造款，致敬1950年代義大利最知名豔星珍娜・露露布莉姬妲（Gina Lollobrigida）。圖／國立自然科學博物館提供

咖啡廳 義大利 博物館

延伸閱讀

台中十大伴手禮首奬品牌歐客佬 20款中秋咖啡商品搶市

4間「中秋聯名禮盒」應景登場！羅浮宮、鎮瀾宮變封面

中和碧湖社區推牛埔咖啡 成為新打卡點

科博館「想入咖啡」 展咖啡工藝文化

相關新聞

舒酸定×蜷尾家「聯名霜淇淋」買1送1！限量8000支

抗敏牙膏品牌「舒酸定」首度挑戰跨界合作，聯名「蜷尾家」於台南打造「舒酸定X蜷尾家聯名快閃店」，推出「輕莓乳酸霜淇淋」，限...

8月快揪喝！星巴克、伯朗咖啡館限時買一送一

咖啡控最愛的「買一送一」活動，8月繼續續杯。星巴克咖啡的「SUMMER WAVE 夏日沁涼數位體驗」，進行至8月7日截止...

科博館「想入啡啡」特展 看世界第一台商用經典咖啡機

國立自然科學博物館「想入啡啡：細說咖啡」特展登場，這次與亞洲經典咖啡機具蒐藏名家林祚儀博士共同策展，首度完整展示他近20...

高雄駁二6間特色美食推薦！就是要這樣吃、那樣拍才過癮

文青們逛街完別忘了把周邊美食通通吃一輪！

香奈兒將重返邁阿密 睽違14年的Cruise大秀11月登場

香奈兒宣布，將於2022年11月3日（星期四）於美國佛羅里達州邁阿密（Miami）重現於2022年5月5日於摩納哥的蒙地...

楊祐寧婚宴畫面太美 新娘美又辣、新郎腕表全場最貴氣

男星楊祐寧與妻王詠穎（Melinda）於2020年登記並於9月時透過IG宣布喜訊，小楊祐寧7碎的Melinda並為楊祐寧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。