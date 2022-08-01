高雄駁二6間特色美食推薦！就是要這樣吃、那樣拍才過癮
文青們逛街完別忘了把周邊美食通通吃一輪！
五福四路129之1號
店內主要販售泰式料理，必點咖哩系列的品項，奶的比例和咖哩的濃稠度都恰到好處，喜歡泰式咖哩的朋友千萬不要錯過！（MENU美食誌水冶玄 提供）
必信街53號
近年興起的章魚燒新秀，必吃熱門的起司雙打，金黃外皮配上柔軟內餡，鋪上一層起司後，再撒上起司口味的玉米碎片增加口感，絕對讓人超級滿足！（MENU美食誌SHIH提供）
堀江街11-2號
駁二特區附近充滿日式氣息的巷弄小店，咖哩口味濃郁、非常下飯，除了咖哩飯還附上沙拉、湯品、小菜、優格，相當豐盛。（MENU美食誌肥知知🙋🏻♀️提供）
大義街99號
由老厝改裝而成的餐廳，主打從晚餐營業到宵夜，店內販售新加坡、馬來西亞及印度等南洋料理，除了主食之外，也有提供蛋餅、吐司等點心。（MENU美食誌水冶玄提供）
大義街2-3號
店內空間相當具有設計感，以高雄在地主題的貨櫃作為牆面的裝飾，早午餐內容豐富，色香味俱全！（MENU美食誌鄭靖縈提供）
瀨南街35號
高雄知名的抹茶專賣店在駁二附近開的分店，專賣手作義式冰淇淋，抹茶冰淇淋是使用日本京都宇治丸久小山園抹茶製作，將抹茶分為7級，可依個人喜好做選擇！（MENU美食誌Tsen提供）
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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