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香奈兒將重返邁阿密！睽違14年的Cruise大秀11月登場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒宣布將於邁阿密重現2022/23 Cruise度假系列。圖／香奈兒提供
香奈兒宣布將於邁阿密重現2022/23 Cruise度假系列。圖／香奈兒提供

香奈兒宣布，將於2022年11月3日（星期四）於美國佛羅里達州邁阿密（Miami）重現於2022年5月5日於摩納哥的蒙地卡羅（Monte-Carlo）首度發表的2022/23 Cruise度假系列大秀。這是繼14年前卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）首次於Raleigh Hotel飯店發表2008/09 Cruise度假系列之後，香奈兒大秀將重返邁阿密，彰顯品牌與美國、以及邁阿密的緊密連結。

香奈兒2022/23 Cruise度假系列由藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）創作，以Monte-Carlo Beach海灘飯店的沙灘浮棧橋為舞台，生動演繹以蒙地卡羅城市印象和蔚藍海岸為靈感的創作：賽車、網球賽事、遊艇、海泳、賭場和蒙地卡羅芭蕾舞團等，展現蔚藍海岸的度假氣息。而有「魔幻之都」之稱的邁阿密，則是美國東岸著名的度假勝地，除了和蒙地卡羅一樣充滿溫暖的陽光、怡人的氣候和度假氣息的海灘，也是香奈兒在美國的重要據點：香奈兒在2021年底在邁阿密設計區中心開設佔地7,600平方公尺的全新旗艦店，空間設計出自品牌合作多年的知名建築師Peter Marino。

香奈兒 邁阿密 美國

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