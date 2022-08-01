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楊祐寧婚宴畫面太美 新娘美又辣、新郎腕表全場最貴氣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany T1 18K白金鑲鑽環形耳環，11萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K白金鑲鑽環形耳環，11萬5,000元。圖／Tiffany提供

男星楊祐寧與妻王詠穎（Melinda）於2020年登記並於9月時透過IG宣布喜訊，小楊祐寧7碎的Melinda並為楊祐寧誕下女兒Anah。因疫情影響，婚禮喜宴至今年7月31日舉補辦，下午婚宴前先舉行教會儀式，由1歲多的女兒擔任花童，晚間才於台北文華東方酒店補辦，席開45桌，賓客包括許多一線巨星，熱鬧非凡。

新娘訂製的爆乳透視婚紗，剪裁貼合身材並綴滿細緻蕾絲，但整體輪廓其實很簡約，配戴的婚禮珠寶僅一對Tiffany的單鑽耳環。單鑽婚戒為新人自行訂製。據悉，在婚宴後的after party，新娘也配戴了Tiffany的鑽石項鍊、耳環等珠寶。新郎楊祐寧雖然上周曾表示希望能襯托出新娘的每，不過穿著Tom Ford西裝的他，手腕上的寶格麗OCTO鑽表，則是全場最高價的3400多萬。

楊祐寧（右）、王詠穎婚禮。記者李政龍/攝影
楊祐寧（右）、王詠穎婚禮。記者李政龍/攝影
BVLGARI Octo L'Originale鑲鑽腕表，約3,422萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Octo L'Originale鑲鑽腕表，約3,422萬元。圖／寶格麗提供
楊祐寧夫妻婚紗照。圖／玩下娛樂提供
楊祐寧夫妻婚紗照。圖／玩下娛樂提供
楊祐寧和Melinda舉行教會儀式婚禮。圖／玩下娛樂提供
楊祐寧和Melinda舉行教會儀式婚禮。圖／玩下娛樂提供
Tiffany圈形鉑金鑲鑽耳環，25萬8,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany圈形鉑金鑲鑽耳環，25萬8,000元。圖／Tiffany提供
楊祐寧夫妻於2020年時宣布結婚，配戴CHAUMET Torsade de Chaumet玫瑰金婚戒。圖／取自IG @yoyang
楊祐寧夫妻於2020年時宣布結婚，配戴CHAUMET Torsade de Chaumet玫瑰金婚戒。圖／取自IG @yoyang
楊祐寧和Melinda舉行教會儀式婚禮。圖／玩下娛樂提供
楊祐寧和Melinda舉行教會儀式婚禮。圖／玩下娛樂提供
Tiffany & Co. Solitaire鑽石耳針耳環，鑲嵌約1.62克拉鑽石，約60萬元。
Tiffany & Co. Solitaire鑽石耳針耳環，鑲嵌約1.62克拉鑽石，約60萬元。
楊祐寧夫妻於2020年時宣布結婚，配戴CHAUMET Torsade de Chaumet玫瑰金婚戒。圖／取自IG @yoyang
楊祐寧夫妻於2020年時宣布結婚，配戴CHAUMET Torsade de Chaumet玫瑰金婚戒。圖／取自IG @yoyang
楊祐寧夫妻於2020年時宣布結婚，配戴CHAUMET Torsade de Chaumet玫瑰金婚戒。圖／取自IG @yoyang
楊祐寧夫妻於2020年時宣布結婚，配戴CHAUMET Torsade de Chaumet玫瑰金婚戒。圖／取自IG @yoyang
Tiffany Victoria®鉑金鑲鑽項鍊，278萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Victoria®鉑金鑲鑽項鍊，278萬元。圖／Tiffany提供
楊祐寧與老婆Melinda婚紗照。圖／玩下娛樂提供
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婚禮 珠寶

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