楊祐寧婚宴畫面太美 新娘美又辣、新郎腕表全場最貴氣
男星楊祐寧與妻王詠穎（Melinda）於2020年登記並於9月時透過IG宣布喜訊，小楊祐寧7碎的Melinda並為楊祐寧誕下女兒Anah。因疫情影響，婚禮喜宴至今年7月31日舉補辦，下午婚宴前先舉行教會儀式，由1歲多的女兒擔任花童，晚間才於台北文華東方酒店補辦，席開45桌，賓客包括許多一線巨星，熱鬧非凡。
新娘訂製的爆乳透視婚紗，剪裁貼合身材並綴滿細緻蕾絲，但整體輪廓其實很簡約，配戴的婚禮珠寶僅一對Tiffany的單鑽耳環。單鑽婚戒為新人自行訂製。據悉，在婚宴後的after party，新娘也配戴了Tiffany的鑽石項鍊、耳環等珠寶。新郎楊祐寧雖然上周曾表示希望能襯托出新娘的每，不過穿著Tom Ford西裝的他，手腕上的寶格麗OCTO鑽表，則是全場最高價的3400多萬。
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