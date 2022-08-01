「麟洋配」東奧奪金週年 金門酒廠推出專屬週年紀念酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

欣逢「麟洋配」東京奧運奪金週年，金門酒廠歷經一年打磨、推出專門為羽球國手王齊麟與李洋所量身打造的「麟洋配Live Young」奪金週年紀念酒，以及見證李洋16年來鞎苦訓練的「李洋16年紀念酒」。新酒款日前於金門酒廠今夏在台北華山文創園區所開設的快閃酒吧「KK Bar金酒吧」，在金門縣長楊鎮浯的引領下首度亮相。

羽球造型的「麟洋配Live Young」奪金週年紀念酒，酒精度53度，以挑戰玻璃極致工藝的16面切角錐形酒瓶設計，還原了由16根羽毛組成的羽球造型，也完美還原了那球撼動人心、光耀台灣的「IN」。

羽球造型的「麟洋配Live Young」奪金週年紀念酒，採用挑戰玻璃極致工藝的16面切角錐形酒瓶設計。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

瓶身上鑲有閃電造型的麟洋配英文縮寫「LY」，不只是兩人姓名的縮寫「LIN &YANG」，更期許將奪金的感動能永久典藏，讓所有人如同麟洋般永遠「Live Young」。雙瓶裝盒更彰顯這對最佳拍檔，一靜一動，有人發動就有人組織、有人進攻就有人補位，絕佳默契呈現羽球雙打的完美平衡。

另外一款專為李洋打造的「李洋16年紀念酒」，酒精度57.1 度，以16根鳳羽象徵李洋的羽球生涯途中經歷了負傷中斷、自我懷疑、得失心影響表現等磨練，憑藉著不放棄的毅力順利拿下金牌，同時也隱喻著金門雖於歷史當中遭受烽火，但仍跨越轉型期、開創新金門，如同鳳凰不死鳥浴火重生之寓意。

「李洋16年紀念酒」以重達1.6公升容量，打破金酒最大玻璃瓶裝的紀錄。圖／金門酒廠提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金門酒廠更以16年老酒，同時以重達1.6公升容量打破金酒最大玻璃瓶裝的紀錄，只為完美展現「李洋16年紀念酒」瓶身上16根鳳羽。李洋看著金酒公司特地為自己量身打造的紀念酒，感到格外的榮幸，他以身為金門人為榮，也會繼續在球場上為鼓勵支持他們的每個人奮力拼搏。

最後金門縣長楊鎮浯更在現場拿出由粉絲們的加油應援板，贈送給麟洋兩人為他們集氣，期待他們將每一次「轉烈」的時刻，都化為成長的動力，堅持「Live Young」精神，也預祝他們下一場比賽成功再奪金。

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