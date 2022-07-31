韓式炸雞+披薩！bb.q「七夕炸雞餐」享雙重滿足

七夕情人節與父親節即將到來，來自韓國的連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」應景推出「揪愛炸雞餐」，以雙味炸雞配上韓式披薩、汽水的組合，讓炸雞控們能夠開心度過佳節。

創立於1995年的bb.q CHICKEN，目前在全球有超過4,000間門市，並且於2019年正式登台，目前在台共有20間門市。此次推出的「揪愛炸雞餐」，內含調味半雞2份，包括有秘製、辣味、蜂蜜蒜味炸雞、韓式甘醬、辣味燒肉風味、起司口味可供選擇（6擇2）。另外也有搭配柚香鮮蝦披薩、辣味海鮮披薩、辣年糕烤雞披薩（3擇1），還有2罐氣泡飲料，讓喜愛韓式速食的民眾，一次能享受到「炸雞＋披薩」的組合。原價986元，套餐價920元。

除了bb.q CHICKEN之外，粵式鍋物「澳門贏到足」至8月15日之前，也針對七夕與父親節推出對對碰活動。姓名中有「贏ㄧㄥˊ」、「到ㄉㄠˋ」、「足ㄗㄨˊ」這三個字或同音的客人，就能整桌享88折優惠。另外精緻鍋物「橘色」也與姊妹品牌「Extension 1 by橘色」，推出內用限定的「花漾七巧海陸饗」，不僅可品嚐到海陸食材，更使用冷凍食用玫瑰為甜點增添華麗感，也營造浪漫的七夕氣氛，雙人套餐3,980～4,980元不等。