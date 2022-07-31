聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓式炸雞+披薩！bb.q「七夕炸雞餐」享雙重滿足

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
bb.q CHICKEN推出「揪愛炸雞餐」，每套920元。圖／bb.q CHICKEN提供
bb.q CHICKEN推出「揪愛炸雞餐」，每套920元。圖／bb.q CHICKEN提供

七夕情人節與父親節即將到來，來自韓國的連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」應景推出「揪愛炸雞餐」，以雙味炸雞配上韓式披薩、汽水的組合，讓炸雞控們能夠開心度過佳節。

創立於1995年的bb.q CHICKEN，目前在全球有超過4,000間門市，並且於2019年正式登台，目前在台共有20間門市。此次推出的「揪愛炸雞餐」，內含調味半雞2份，包括有秘製、辣味、蜂蜜蒜味炸雞、韓式甘醬、辣味燒肉風味、起司口味可供選擇（6擇2）。另外也有搭配柚香鮮蝦披薩、辣味海鮮披薩、辣年糕烤雞披薩（3擇1），還有2罐氣泡飲料，讓喜愛韓式速食的民眾，一次能享受到「炸雞＋披薩」的組合。原價986元，套餐價920元。

除了bb.q CHICKEN之外，粵式鍋物「澳門贏到足」至8月15日之前，也針對七夕與父親節推出對對碰活動。姓名中有「贏ㄧㄥˊ」、「到ㄉㄠˋ」、「足ㄗㄨˊ」這三個字或同音的客人，就能整桌享88折優惠。另外精緻鍋物「橘色」也與姊妹品牌「Extension 1 by橘色」，推出內用限定的「花漾七巧海陸饗」，不僅可品嚐到海陸食材，更使用冷凍食用玫瑰為甜點增添華麗感，也營造浪漫的七夕氣氛，雙人套餐3,980～4,980元不等。

七夕 父親節 套餐

延伸閱讀

太尷尬！她曝爸媽「吃到飽」餐廳偷打包 釣出過來人懺悔

為何公司活動必點披薩？ 網指這3優點：超方便

bb.q炸雞「披薩買1送1、買雞送炸物」！升級版雞啤登場

單個就半價！達美樂「外帶披薩5折」　免等買一送一、口味大小任選

相關新聞

韓式炸雞+披薩！bb.q「七夕炸雞餐」享雙重滿足

七夕情人節與父親節即將到來，來自韓國的連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」應景推出「揪愛炸雞餐」，以雙味炸雞配上韓式披薩...

4間「中秋聯名禮盒」應景登場！羅浮宮、鎮瀾宮變封面

中秋佳節將至，各式各樣的禮盒也紛紛出爐，其中不乏極具話題性的「聯名禮盒」。「深夜裡的法國手工甜點」今年攜手「Rufous...

限時1個月！beard papa's「5種人氣泡芙」一次全登場

為慶祝登台20週年，連鎖泡芙「beard papa’s」自8月1日起，首度打破過去「每月一款限定口味」的形式，限時一次推...

高雄多奇廟！七夕添桃花運 月老神助攻

七夕情人節將至，期待脫單或祈求感情穩定的人，會到月老廟求姻緣。高雄有多家知名的月老廟，如鹽埕霞海城隍廟、苓雅高雄關帝廟、...

獲2022 ISC特殊包裝獎肯定 格蘭菲迪中秋精裝禮盒登場

台灣三大節日之一的中秋節將至，年節贈送的禮品不僅是傳達真摯祝福的媒介，更是顯現收禮者在送禮者心中的份量。擁有「威士忌領路...

七夕到了好煩惱？6大送禮方案與熱議月老廟供你參考！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「情人節禮物」與近三個月內「月老廟」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的情人節禮物選項有哪些，以及六大月老廟聲量排行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。