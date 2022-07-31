台中十大伴手禮首奬品牌歐客佬 20款中秋咖啡商品搶市

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市十大伴手禮首奬品牌歐客佬，一口氣推出20款掛耳咖啡、咖啡豆禮盒。業者提供
台中市十大伴手禮首奬品牌歐客佬，一口氣推出20款掛耳咖啡、咖啡豆禮盒。業者提供

搶攻中秋送禮商機，台中市十大伴手禮首奬品牌歐客佬精品咖啡，今年為了忠實粉絲，一口氣推出多達20款的掛耳咖啡、咖啡豆禮盒，即日起至9月19日任選3盒打95折、10盒打88折。

咖啡已經是大家不可或缺的必需品，不論是趁著有優惠先囤貨，或是中秋送禮，都是一個很好的選擇之一。

獲選2022年台中市十大伴手禮獎，囊括十大伴手禮「首獎」、「現場人氣獎」、「金口碑獎」三獎項的歐客佬精品咖啡，已是連續三年都獲獎的常勝軍。

除了參與各項世界咖啡及伴手禮賽事、世界各國咖啡莊園的競標之外，歐客佬也長期深耕與產地農民契作創永續價值。在哥斯大黎加、巴拿馬與當地小農進行合作互動，建立起「直接與小農」的採購體系，讓咖啡小農能得到合理的利潤，協助提升小農種植環境、設備及生活，以生產出更多高品質的好咖啡。

歐客佬多年來專注深耕世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡，咖啡農場直營、產銷合一，是目前全台擁有咖啡品項最多的商家。

歐客佬精品咖啡今年推出多達20款的掛耳咖啡、咖啡豆禮盒，即日起至9月19日任選3盒打95折、10盒打88折。禮盒超優惠價299元起，一站式買齊滿足送禮的需求，另外還可以因應收禮者的口味喜好，提供「果香酸甜」或是「厚實濃郁」的選擇。

另外，受饕客歡迎、每年都賣到缺貨的經典流沙金月餅也限量販售中，不僅榮獲2020比利時世界品質評鑑大賞「金獎」殊榮，口感與品質深受國際肯定。

這款經典流沙金月餅，由世界麵包冠軍陳永信技術監製，標榜純手工烘焙正宗香港老師傅工藝、餅皮鬆軟細膩、流心奶黃香氣四溢，送禮自用兩相宜。

經典流沙金月餅榮獲2020比利時世界品質評鑑大賞「金獎」殊榮。業者提供
經典流沙金月餅榮獲2020比利時世界品質評鑑大賞「金獎」殊榮。業者提供
台中市十大伴手禮獎，歐客佬精品咖啡已連續三年獲獎。業者提供
台中市十大伴手禮獎，歐客佬精品咖啡已連續三年獲獎。業者提供

咖啡 伴手禮 月餅

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