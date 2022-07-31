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台灣獨賣！台日頂尖酒吧攜手 日本調酒大師瓶裝雞尾酒限量發行

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
獲得World Class 2016年世界大賽亞軍的日籍調酒師藤井隆。圖／台灣與關西酒吧交流計畫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
獲得World Class 2016年世界大賽亞軍的日籍調酒師藤井隆。圖／台灣與關西酒吧交流計畫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

疫情時代，酒吧產業已經開始探索更多可能，一群來自台灣與日本關西、囊括多個大賽冠軍的酒吧業者攜手，於2022下半年起推出「台灣與關西酒吧交流計畫」，聚焦疫情時期暫停已久的「跨國交流」，主題囊括跨國課程交流、酒單設計交換與後疫情時期的實體調酒師交換，並將日本雞尾酒職人渡邉匠與金子道人指標性雞尾酒，首次以瓶裝形式在台灣限量上市。

參與此交流計畫的台灣三家店分別為「To Infinity & Beyond」、「LAB」與「The Han-Jia Pairing」；日本關西的三家店分別為「LAMP BAR」、「The Sailing Bar」與 「CRAFTROOM」。其中「LAMP BAR」與「The Sailing Bar」更甫榮獲「亞洲五十大酒吧」榜單殊榮，分別位居亞洲第20名與第74名。

除邀集頂尖酒吧共襄盛舉外，這次的合作也包括多個大賽冠軍，像是以Takumi's Aviation聞名的渡邉匠、2015年World Class世界總冠軍金子道人，與2016年世界亞軍藤井隆。

台灣部分則包含2018年World Class台灣冠軍岳佳毅、2021年World Class台灣冠軍張哲瑋，日籍調酒師暨Buchi品牌大使牧田貴文，以及由2022年新科World Class台灣冠軍余瀚為。

作為「台灣與關西酒吧交流計畫」實踐的一部分，今年甫榮獲亞洲五十大酒吧殊榮的The Sailing Bar與LAMP BAR其代表性主理調酒師渡邉匠與金子道人，分別將其代表性的雞尾酒作品「Takumi's Aviation」與「Lamp Negroni」，首度推出瓶裝雞尾酒，並以台灣為唯一發行市場。

此次瓶裝雞尾酒的量產可以說十分困難，由於疫情關係，台日交流僅能透過航空郵件往返，所以在生產過程當中是由日方將材料原物料郵寄至台灣，委由LAB調酒師牧田貴文調配風味，並數度郵寄成品至日本，交由渡邉匠與金子道人修正並確認味道，才能完成這僅有一百組的首發瓶裝雞尾酒。

渡邉匠的「Takumi's Aviation」，被雞尾酒歷史學家Gary Regan譽為他最難以忘懷的兩杯雞尾酒之一；金子道人的「Lamp Negroni」，以White Negroni基礎改編，使用超過20種素材風味調配而成，是最為自信之作。首批上市價格為兩瓶一組新台幣2,600元（附禮盒），全台限量100組。

2022年World Class台灣冠軍余瀚為。圖／台灣與關西酒吧交流計畫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2022年World Class台灣冠軍余瀚為。圖／台灣與關西酒吧交流計畫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
渡邉匠的「Takumi's Aviation」，被雞尾酒歷史學家Gary Regan譽為「最難以忘懷」的兩杯雞尾酒之一。記者釋俊哲／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
渡邉匠的「Takumi's Aviation」，被雞尾酒歷史學家Gary Regan譽為「最難以忘懷」的兩杯雞尾酒之一。記者釋俊哲／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2021年World Class台灣冠軍張哲瑋。圖／台灣與關西酒吧交流計畫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2021年World Class台灣冠軍張哲瑋。圖／台灣與關西酒吧交流計畫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
位於台北仁愛路四段的科技調酒吧LAB主理人暨Buchi品牌大使牧田貴文。圖／台灣與關西酒吧交流計畫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
位於台北仁愛路四段的科技調酒吧LAB主理人暨Buchi品牌大使牧田貴文。圖／台灣與關西酒吧交流計畫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2018年World Class台灣冠軍岳佳毅。圖／台灣與關西酒吧交流計畫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2018年World Class台灣冠軍岳佳毅。圖／台灣與關西酒吧交流計畫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
日籍調酒師渡邉匠（左）與2015年World Class世界總冠軍金子道人。圖／台灣與關西酒吧交流計畫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
日籍調酒師渡邉匠（左）與2015年World Class世界總冠軍金子道人。圖／台灣與關西酒吧交流計畫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

疫情 日本 味道

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