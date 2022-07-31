日本踩線團25人抵台 停留4天將前往基隆、台北等景點
交通部觀光局安排外國觀光旅遊業者來台考察、踩線，今天（31日）下午由25名日本業者組成的踩線團率先來台，25名團員分別搭乘兩架班機抵台，入境時在機場進行PCR檢驗，隨後先到飯店內等待結果，團員採專案商務泡泡模式，不需進行3+4的隔離。首發團將在台停留4天，預計前往基隆、台北等景點。
觀光局說明，因檢疫關係，第一天沒有特別安排行程，第二天則安排上午前往基隆正濱漁港、和平島等地，也會特別前往日本首相岸田文雄曾祖父在台灣開的「岸田吳服店」舊址；下半天則前往平溪體驗鐵道旅遊及天燈活動，過程均避免與民眾有接觸，會盡量將旅遊場域淨空。
第三天預計安排採線團至昇恆昌免稅店交流，也是會淨空包場，接著搭台北雙層觀光巴士導覽市區，隨後也跟台灣旅遊業者交流意見；第四天，8月3日上午踩線團就會返回日本。
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