KIRIN「Bar台味開局罐」登場 掃罐身QR code抽住宿券

KIRIN Bar BEER自2020年推出台灣小吃罐廣受消費者好評，2022年再度結合台灣在地元素，精心推出「Bar台味開局罐」，以台式文化為切角，結合台灣人隨處皆能開局的生活態度，透過活潑有趣的插畫設計，在罐身上分別呈現出釣蝦、烤肉、菱角攤、香腸攤、辦桌和KTV六種經典在地的台味場景，即日起於全台各通路開賣。

Bar BEER扣合Bar台味開局罐主題，將於8月5日至8月7日在台北香堤大道廣場，推出期間限定的「旋轉開局Bar」活動，不僅將Bar BEER罐子上的經典台味開局場景，直接搬到實體活動中，邀請民眾一起來挑戰釣蝦、打彈珠和「喜Bar啦」三種台灣最在地好玩的遊戲關卡，更有來Bar菱角局、命運骰子Bar、乒乓丟丟Bar等遊戲。

此外，即日起購買罐身印有QR code之Bar台味開局罐系列商品，掃描罐身QR code連至活動網站，登錄紅色拉環內之序號，或於餐飲通路購買Bar BEER 600ml開局瓶裝，掃描附贈刮刮卡上的QR code並登入序號，即可獲得「喜Bar啦」遊戲機會，有機會抽中「衝Bar開局桌」、「隨興喝Bar保冰椅」、「隨興聽Bar藍牙音箱」、「來Bar喝一杯啤酒杯」以及「LINE POINTS 10點」等開局神器，加碼還可再抽雲朗觀光集團萬元豪華住宿券，總計超過42,000件的好禮大方送。

台灣麒麟董事長上田隆史表示：「KIRIN Bar BEER一直以來主打的就是簡單喝啤酒的快樂，不論是外包裝的設計，或是順滑好入喉的酒體，都希望能讓消費者與三五好友歡聚的時光更加開心。這次推出六款開局設計罐，更是希望透過台灣在地精神，讓Bar BEER成為民眾活力與樂趣的來源，陪伴消費者歡笑的每一個重要時刻。」

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