體驗東京新潮質感酒吧 三得利神泡Bar北、中快閃巡迴

迎接炎熱夏季，三得利全新打造期間限定的「神泡Bar」快閃店，即日起至8月14日於台北新光三越A11、台北誠品生活南西和台中PARK2草悟廣場快閃巡迴，每日限量販售6款不同風味的頂級生啤酒，搭配3種精心製作的美味餐點，讓消費者不用飛出國，就能體驗到日本東京旗艦店獨有的新潮質感酒吧氛圍。

凡於三得利「神泡Bar」快閃店購買任一款啤酒，並按讚三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT'S 官方Facebook，即可獲得限量的頂級神泡拉花（隨機驚喜圖樣，恕不挑款）。此外，凡當月壽星出示身分證明文件，買一杯便再送一杯有Happy Birthday限定拉花圖樣的頂級生啤酒。（啤酒口味依現場提供為主，恕不挑款）。

日本頂級啤酒領導品牌「三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT'S」以「甘醇濃厚口感」、「華麗芳香尾韻」為特點，更以能提升啤酒美味度的細緻綿密「神級泡沫」而聞名。秉持職人精神，從原料、釀造工法、品質管理都十分講究，對於細節的堅持，更受到許多啤酒控的喜愛。

三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT'S最出名的便是細緻綿密的「神級泡沫」（簡稱「神泡」），除了是濃縮啤酒香味的香水粒，也是防止啤酒口感變質的蓋子。現拉的三得利頂級生啤酒The PREMIUM MALT'S以完美且精準的酒液、泡沫7:3比例，拉長滑順且富含華麗香氣的啤酒韻味。從開發有關泡沫持久度的測定法開始，三得利持續努力鑽研與精進「神泡」，更獲得全美釀造學會（Master Brewers Association of the Americas）「釀造部門會長獎」的肯定。

正因希望讓消費者品嚐到完美泡沫生啤酒的初衷，三得利於日本及台灣推出「神泡達人店」認證制度，透過嚴謹把關生啤製作原則以及合作店家的認證審核，充分體現了三得利對於啤酒品質及「神泡」不變的投入與堅持。

三得利「神泡Bar」快閃店主打6款生啤酒，除了最經典的頂級生啤酒、頂級愛爾生啤酒、頂級黑生啤酒，還特別推出2款混合生啤酒，包含完美比例調和的「黑白配生啤酒」以及「神泡Bar」快閃店限定的「三得利頂級釀造者之夢生啤酒」，前者融合了頂級生啤酒的優雅香氣和黑生啤酒的濃郁口感，可以同時喝到不同風味且豐富層次；後者則以濃郁的口感、苦後回甘的滋味、舒適香氣，完美展現了啤酒職人心中的夢幻逸品。

同時，本次更推出最獨特、也是首次於台灣推出的「三得利頂級神泡Mlíko」，以純粹享受啤酒泡沫的方式，凸顯三得利對「神泡」的自信。從豪邁解渴到從容享受、從華麗香氣到香醇餘韻，透過啤酒和泡沫的相輔相成，品出6款生啤酒豐富的變化。

除了6款風味啤酒，三得利「神泡Bar」快閃店更提供3種精心烹調的美食和1款特製沾醬：香嫩多汁的日式唐揚雞、酥脆清爽的蔬菜天婦羅、色澤誘人的黃金脆薯和特製松露美乃滋沾醬。

三得利神泡Bar快閃店7月30、31日於台北新光三越A11進行台北第一場，8月1日至7日於台北誠品生活南西，進行台北第二場，台中場於8月13、14日於Park 2草悟廣場舉行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康