限時1個月！beard papa's「5種人氣泡芙」一次全登場

為慶祝登台20週年，連鎖泡芙「beard papa’s」自8月1日起，首度打破過去「每月一款限定口味」的形式，限時一次推出5種人氣口味，囊括香草、草莓、巧克力、抹茶及特濃牛乳，讓民眾可以一口氣買齊。另外8月購買香草日式泡芙，可享6顆330元的優惠。另外還有加贈環保袋、加贈集點卡點數等不同方案。

beard papa’s此次公佈台灣人最喜愛的泡芙口味排行榜，分別為香草、草莓、巧克力、抹茶及特濃牛乳。8月1日至8月30日期間，beard papa’s即一次推出5種口味，搭配上招牌的日式泡芙皮登場。其中「香草日式泡芙」使用香草卡士達餡並添加香草籽，具有濃郁的香草香氣，每顆60元。「草莓日式泡芙」則使用新鮮草莓製成草莓果餡，有著酸甜滋味，每顆70元。另外還有巧克力日式泡芙、抹茶日式泡芙、特濃牛奶日式泡芙可供選擇，每顆70元。

除此之外，beard papa’s也推出20周年優惠活動3重送。8月1日至8月31日期間，購買「香草日式泡芙」，6顆原價360元，特價330元。於8月8日當日購入指定優惠禮盒，再加碼贈送「papa摺疊環保袋」1個（每間門市限量100個，贈完為止）。此外還推出「搭捷運 吃泡芙 贈點數」活動，8月1日至8月31日憑捷運app內的兌換券，購買香草日式泡芙6顆，集點卡點數再加贈3點（價值300）。