聽新聞
test
0:00 / 0:00
限時1個月！beard papa's「5種人氣泡芙」一次全登場
為慶祝登台20週年，連鎖泡芙「beard papa’s」自8月1日起，首度打破過去「每月一款限定口味」的形式，限時一次推出5種人氣口味，囊括香草、草莓、巧克力、抹茶及特濃牛乳，讓民眾可以一口氣買齊。另外8月購買香草日式泡芙，可享6顆330元的優惠。另外還有加贈環保袋、加贈集點卡點數等不同方案。
beard papa’s此次公佈台灣人最喜愛的泡芙口味排行榜，分別為香草、草莓、巧克力、抹茶及特濃牛乳。8月1日至8月30日期間，beard papa’s即一次推出5種口味，搭配上招牌的日式泡芙皮登場。其中「香草日式泡芙」使用香草卡士達餡並添加香草籽，具有濃郁的香草香氣，每顆60元。「草莓日式泡芙」則使用新鮮草莓製成草莓果餡，有著酸甜滋味，每顆70元。另外還有巧克力日式泡芙、抹茶日式泡芙、特濃牛奶日式泡芙可供選擇，每顆70元。
除此之外，beard papa’s也推出20周年優惠活動3重送。8月1日至8月31日期間，購買「香草日式泡芙」，6顆原價360元，特價330元。於8月8日當日購入指定優惠禮盒，再加碼贈送「papa摺疊環保袋」1個（每間門市限量100個，贈完為止）。此外還推出「搭捷運 吃泡芙 贈點數」活動，8月1日至8月31日憑捷運app內的兌換券，購買香草日式泡芙6顆，集點卡點數再加贈3點（價值300）。
8月7日當天，beard papa’s也將於信義誠品店舉辦生日派對，並邀請樂天女孩籃籃與倪暄擔任一日店長。當天購買指定禮盒，即可憑拍照券和籃籃與倪暄合照1次，名額限定20名，額滿為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言