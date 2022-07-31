高雄多奇廟！七夕添桃花運 月老神助攻

七夕情人節將至，期待脫單或祈求感情穩定的人，會到月老廟求姻緣。高雄有多家知名的月老廟，如鹽埕霞海城隍廟、苓雅高雄關帝廟、鳳山雙慈殿等，高雄市觀光局整理高雄月老走訪攻略，順遊周邊美食、景點，不管有伴沒伴，七夕來趟高雄寄望「神」助攻，為桃花運加分！

高雄市觀光局長周玲妏說，高雄宗教廟宇數是全台第二多，宗教旅遊相當盛行，每逢七夕各家月老廟人潮滿滿，每家月老廟各有特色。

例如左營元帝廟的月老神像是站著的，據說很多民眾受指引來參拜後順利脫單，元帝廟的前方就是蓮池潭，參拜完月老能到附近走走，感受左營舊城風情。

位於旗津鬧區的旗津天后宮也有月老，是廟方從杭州黃龍洞月老祠迎來的月下老人分靈，在旗津媽祖及月下老人的庇佑下，讓民眾能夠祈求月老促成好姻緣。最近到旗津還有暑期限定的黑沙玩藝節、啤酒嘉年華及小朋友們最愛的氣墊樂園，享受愜意沙灘海景、品嘗海鮮美食。

提到月老廟，許多人會想到霞海城隍廟，已有百年歷史的鹽埕霞海城隍廟是從台北城隍廟分靈過來，城隍夫人的那雙馭夫鞋成為亮點。來到鹽埕區除了拜拜，不能錯過在地美食，包含新樂奶茶一條街、大溝頂老街、舊堀江商圈、駁二藝術特區及西子灣等景點，愛河灣還有超人氣的「台灣IP•高雄原創」聊療漂漂河。

香火鼎盛的高雄關帝廟（又稱武廟），供奉「職掌姻緣月老星君」，有網友分享說，她曾來問愛情運，事後真的應驗，讚嘆武廟月老真的很神，周邊有武廟市場及美食小吃一條街，可以祭一下五臟廟。

鳳山歷史最悠久的雙慈殿供奉天上聖母跟觀世音菩薩，以女性為主神的廟宇，參拜時會給信眾一包緣粉，女信眾把緣粉點在雙頰上，男信眾點於喉頭，回家再於門前灑一些，每天出門就抹一些在耳後直到用完，等待緣分出現。

觀光局表示，各飯店、餐廳業者搶攻七夕情人節檔期，紛紛推出優惠方案，義大皇家酒店推出「前世‧今生情人1+1」住房專案，可以一次預訂經典客房二間帶爸爸及家人同遊。義大天悅飯店推出「2022今世戀人‧前世情人」住房專案套裝價6500元。寒軒國際大飯店主打「七夕弦月映雙心情人」住宿專案。福華飯店住宿尊享浪漫一泊二食住宿專案，搭配獲得大港吃鍋特優賞的Smile One精緻涮涮鍋，在南台灣最高的涮涮鍋浪漫賞景用餐。

餐飲部分也有和逸飯店．高雄中山館30樓 Cozzi THE Roof高空美景餐廳推出「星空戀曲情人饗宴」情人節限定晚餐，主廚精選主餐加上自助沙拉吧，收費1200元起，H2O水京棧國際酒店主打訂價3600元珍愛定情雙人套餐。高雄萬豪酒店皇饕牛排館推出「威靈頓雙人套餐」。