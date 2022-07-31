獲2022 ISC特殊包裝獎肯定 格蘭菲迪中秋精裝禮盒登場

台灣三大節日之一的中秋節將至，年節贈送的禮品不僅是傳達真摯祝福的媒介，更是顯現收禮者在送禮者心中的份量。擁有「威士忌領路者」美譽的格蘭菲迪今年順應中秋贈禮需求，限量推出「格蘭菲迪12年天使雪莉」與「格蘭菲迪21年」限量中秋精裝禮盒，外包裝以鮮明的手繪風格搭配格蘭菲迪最具代表性的「福鹿」象徵福祿寓意；其精美的設計，更於今年國際烈酒競賽ISC「特殊包裝」獎項贏得最高榮譽肯定，用來送禮盡顯非凡品味。

台灣人對雪莉桶情有獨鍾，送禮時選擇專為台灣市場打造、嚴選5%珍稀雪莉桶的「格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌」準沒錯。富含果香與輕柔香料風味，無論是佐餐、搭配月餅或純飲都能完美駕馭，緋紅包裝更是吸睛討喜。

若要送禮給重要商業夥伴或長輩則推薦「格蘭菲迪21年單一麥芽威士忌」，經過21年熟成的蘇格蘭威士忌，裝入加勒比海蘭姆酒桶進行4個月的最後熟成，讓酒液不僅增添濃郁的島嶼風情，細膩甜美風味更讓「格蘭菲迪21年」於國際上獲獎無數，是中秋體面送禮的不二選擇。

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