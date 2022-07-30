500Young青年論壇／台灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘 五感設計思考「分享」成王道
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由2020年春天創刊、持續關注不同面向青年議題的質感媒體《500輯》，昨日（7月29日）於南港瓶蓋工廠發表了全新以青年為主體的獎項「500 Young」，包含藝術、設計、餐飲、文學、音樂、影視、策展、行銷、風格商業及地方創生...合計10個領域的產業新銳與領路人，席間並有美術、金融、設計、教育、藝文...合計12位重量級頒獎人。而今日500Young也接力於南港瓶蓋工廠舉辦以「五感的設計思考」為主題的講座，席間並有台灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘出席，並分享了品牌經典的「六大標柱」。
行銷5.0 理解消費行為意念
分享之始，劉姿瓘首先邀請三位聽眾至現場櫃檯點用飲品，並仔細諮詢了三人個別對飲用、風味的實際回饋。原來對劉姿瓘而言，過往風行已久的行銷4.0如要進化到行銷5.0，差異就在現代化的科技將擁有大量數據，可藉以理解消費者的消費行為。她並對五感設計有更進一步想法，詮釋為「眼耳鼻舌身意」，其中「意」就是想法，也帶出五感設計必須理解消費者消費行為的背後意念，才能讓消費者「有感」、足以與設計共鳴。
六大標柱 融歷史工法形色於一身
她並舉例麥卡倫同樣是以五感設計來思考，像新款頂級M Collection便是與前衛攝影師Nick Knight合作，其煙霧繚繞的視覺，則寓意威士忌風味煙燻（Smokey）的聯想，從嗅覺連結。也由於M Collection的高級水晶瓶身是六面，進一步帶出了麥卡倫的「六大標柱」特色，分別為「麥卡倫莊園」 （The Estate）、「精緻小巧的蒸餾器」（Curiously Small Stills）、「最高品質的橡木桶」（Exceptional Oak Casks）、「雪莉酒潤桶工藝」（Sherry Wine）、「渾然天成的自然酒色」（Natural Color）與「傳承百年的釀酒智慧」（Mastery），將歷史、顏色、形體、工法巧妙融於一身。
所謂的「麥卡倫莊園」是名建築事務所Rogers Stirk Harbour + Partners操刀設計，外觀融入當地山巒起伏的斯佩河谷丘陵，歷史並回溯至1543年；而麥卡倫獨特的蒸餾器尺寸則將幫助新酒集中風味，最終讓風味獲得濃郁芳香、醇厚紮實的特色；也由於麥卡倫的橡木桶需耗費超過五年以上純手工製作，這讓「最高品質的橡木桶」實至名歸；同時西班牙南部赫雷斯的酒窖中，手工橡木桶填裝入雪莉酒再經長時間「潤養」，則回應了「雪莉酒潤桶工藝」的雪莉本色。
五感設計 分享成王道
劉姿瓘進一步解釋，六大標註中「渾然天成的自然酒色」（Natural Color），就是以孔雀開屏為精煉後的視覺，帶出麥卡倫酒色完全來自珍貴橡木桶、無添加焦糖調色，因此呈現出曼妙透亮的自然酒色變化，進而在視覺、味覺中巧妙連結。她最後並收尾定義，所謂的五感同時也呈現在每一個個體之中，因此每一秒鐘的體驗也不盡相同，而唯有能讓消費者實際體驗後還願意在生活、社群中分享，才真正算得上一次成功的五感設計思考。
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主辦單位｜500輯
共同主辦｜永豐金控
首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌
贊助品牌｜LA NEW、ORIS 豪利時
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