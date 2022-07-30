500Young／李依耘以五感體驗當下 謝欣曄融合地方風土

由2020年春天創刊、持續關注不同面向青年議題的質感媒體《500輯》，昨日發表了以青年為主體的全新獎項「500 Young」，涵蓋藝術、設計、餐飲、文學、音樂、影視、策展、行銷、風格商業及地方創生等共10個領域的產業新銳與領路人，席間並有12位重量級頒獎人出席。今日500Young則接力於南港瓶蓋工廠舉辦了500Young青年論壇，並邀請到台灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘、鳳嬌催化室總監李依耘、Moonrock負責人廖乙哲、本事空間製作所設計師謝欣曄，以「五感的設計思考」為主題、多方對談。

鳳嬌催化室總監李依耘為聽眾重新介紹了鳳嬌催化室的誕生過程與背景，歷史承襲自由爺爺創辦的長春棉紙廠。她並分享了紙的來源可以不必是樹木，也可以是楮樹皮、蔬菜水果、纖維或回收塑料，甚至可讓紙具有防水、防焰的特點。而與長春棉紙廠相關的「樹火紙紀念館」與「鳳嬌催化室」，前者是傳承已知的地方，進行了大量教育活動，而後者成立則希望能跟新世代接軌，讓人知道紙不是老東西、不只有工藝。而鳳嬌之所以用「催化」之名，因為每個人都可以是催化劑，利用不同的纖維、技術，跟人結合、達成品牌目標。她並提到Eckart Tolle的著作《The Power of Now》（中譯：當下的力量），因為「提醒我們要去體驗如實的當下，而當下就跟五感很有關係，因為要讓心是停留在現在（當下）」，原來現代人的資訊太多，而如何回到當下而不受干擾，更需要加以練習。

李依耘分享後段則以狐狸與花的可愛合照闡述「回到當下」的重要性，並陸續介紹了與勤美學、不同業態品牌的合作，甚至曾以紙紗製成服裝、讓舞者穿著使用。最後她並介紹了鳳嬌的子品牌「鳳嬌苔牆（Micro Drift）」，該設計讓苔蘚在纖維上成長，也是一種五感體驗，象徵將大自然帶回生活之中、讓人慢下來，也像一幅活生生的畫，在空間裡成長、變化。

Moonrock負責人廖乙哲則為現場聽眾介紹了Moonrock的名字由來，分別拆解成月亮與搖滾樂，帶出浪漫神秘，以及團隊夥伴喜歡獨立搖滾樂隊的背景。同時他再以曾在美國研究論文看過的數據分析，調酒雖然以味覺為主，但該篇論文中提及五感對人們實際扮演的影響力，視覺便佔去87%，其餘的四感都在1-7%不等，其中味覺更僅佔1%，卻也是Moonrock與調酒的關鍵所在。對廖乙哲而言，Moonrock的風格難以定義，更像是將自己喜歡的事分享給大家，所以集結了本事設計的空間、伏流物件的燈具、以及好喝的調酒。而從房屋結構的特色，較低的座椅，偏暗光源的放鬆，以及播放音樂、與茶藝芳療品牌CUL DE SAC聯手的品牌專屬氣味...透過心理、照明、物件、音樂的層層堆疊帶來結合五感的一杯調酒，也想讓原本僅佔1%的味覺，卻能讓人留下深刻記憶。

本事空間製作所設計師謝欣曄則在講座中先提及了金屬、木質、土石、色彩與燈光等五種元素的特點，並分別對應了本事過往作品如芽苑牙醫、天下大飯店、星宇航空形象門市、Pankoko和牛熟成會所、冉冉茶事、猻物咖啡Akau，以及位於麗晶精品內的Coquology料理生活。其中嘉義茂生壽司的藍色帶有對貨櫃屋的偷渡聯想，而德霖蔬果則以木質討論了序列與秩序，台南經典小吃「懦夫米糕」藉由形似傳統的「灶」，帶來老台式廚房的記憶溫度。這一切種種，都嘗試透過視覺上的衝擊、刺激，將過往生活的記憶重現，讓人更有共感。他又舉例鄰近本事工作室附近的日式料理「十平」，因為容積小、僅十坪所以得名，而從房屋外牆、黃銅門把、門牌、磨石子...各種刻意仿舊的質感「做完跟沒有做一樣」，因為謝欣曄所追求的是融合地方風土、而不是破壞市容。

最後台灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘則分享了品牌如何以五感設計納入行銷，以及支撐麥卡倫工藝的「六大標柱」核心特色。她舉例麥卡倫新款頂級系列《M Collection》的平面視覺是由藝術家Nick Knight拍攝，同時從冰塊、煙霧、水，則分別舖陳了與品牌DNA的巧妙關聯，而唯有能讓消費者在實際體驗後願意在生活、社群中分享，才真正算得上一次成功的五感設計思考。

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