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情人節「告白神飲」助攻！TEA TOP全台買1送1限時5天
浪漫七夕即將到來，手搖飲品牌TEA TOP推出節日限定「愛心凍」，搭配兩款女神系飲品「冰鑽洛神」、「梅碧洛神」，搶攻七夕情人節與父親節商機。全台門市於8/4～8/8女神系飲品全面買一送一(送高山青)，指定50家門店再加碼免費加愛心凍。杯內飄游著愛心凍，也被網友稱作「助攻神飲」。
父親節緊接在情人節之後，TEA TOP主攻前世情人與現任情人的甜蜜商機，兩款情人特調，「冰鑽洛神」以酸梅洛神湯打出冰沙搭配寒天晶球，重現純粹復古感；「梅碧洛神」則是透出寶石紅光的洛神茶湯，搭配雪碧佐以鹹梅子沖泡，鹹甜鹹甜中帶有雪碧特有的風味，表現出情人間時常感受到的微酸與鹹甜愛戀。
8/4～8/8活動期間內，至TEA TOP全台門市和情人一起比出愛心手勢，購買女神系飲品「冰鑽洛神」、「梅碧洛神」即送高山青乙杯（每人限購1組，每間每日限量50組）。
此外，以茶飲聞名的TEA TOP此次也跨足甜點界限時推出「愛心茶凍」，全台限定50家門市，點冰鑽洛神、梅碧洛神免費加，滿滿的愛心與粉色漸層讓手搖為七夕情人節告白助攻。
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