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盤點中秋茶禮！千層酥、起司塔、生巧、scone都飄茶香

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
養心茶樓中秋推出的純素肉燥千層酥(左起)、流心金棗酥、XO咖哩酥。圖／唐寧茶提供
養心茶樓中秋推出的純素肉燥千層酥(左起)、流心金棗酥、XO咖哩酥。圖／唐寧茶提供

中秋將屆，各式禮盒出動，「茶」品牌業者也紛紛跨界或推出自研禮盒搶商機。今年TWININGS唐寧茶跨界4品牌，打破傳統以「tea pairing」為概念發想最為獨特；王德傳茶莊堅守「茶」本質；smith&hsu則推出另類月餅「司康」(scone)。

英國皇室御用TWININGS 唐寧茶今年中秋聯手4大「植/質」感生活烘焙店家，推出4款月餅禮盒。與養心茶樓合作的「唐寧茶珀心禮盒」，以XO咖哩酥、流心金棗酥，以及使用植物肉製作的肉燥千層酥，三款全新全素蘇式月餅口味，搭配唐寧茶鉑金系列茶包。另與Green Bakery綠帶純植物烘焙合推「大吉嶺莊園雙芬杏仁煎餅禮盒」。

此外，PABLO也推出中秋限定3款唐寧茶口味迷你起司塔；南投埔里必訪的Feeling18，中秋加碼推出限定版「雪之樹」禮盒，Q嫩的麻糬包覆著滑順的生巧克力，與唐寧茶搭配譜出兩款新風味「英倫伯爵」與「仕女柚香」。

王德傳茶莊今年中秋依然優雅的以「茶湯映月，月映荷光」為題，藉荷花的清雅與蓮蓬來象徵收穫，選出最具台灣特色的知名烏龍茶，依不同的發酵程度、不同品種及產區的茶品，推出3款禮盒「盛月」、「酩月」、「馨月」，共8種選擇，每個禮盒中都有兩種茶品組合而成。

smith&hsu主打的「花好月圓scone中秋禮盒」，新添花生核桃與黑糖兩款scone新風味；禮盒有3款，選項包括scone、檸檬蛋黃果醬、德文郡奶油、台灣嚴選荔枝花蜜。8/31前預購即贈茶品「東方之珠」精選一盒。

Feeling18「雪之樹」仕女柚香口味。圖／唐寧茶提供
Feeling18「雪之樹」仕女柚香口味。圖／唐寧茶提供
王德傳茶莊中秋推出各樣茶葉禮盒。圖／王德傳茶莊提供
王德傳茶莊中秋推出各樣茶葉禮盒。圖／王德傳茶莊提供

中秋 月餅 烘焙

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