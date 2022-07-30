感受真實的溫度！無印良品推體驗祭 免費送咖啡與課程

在疫情的年代，每個人都得保持社交距離，甚至減少出門，但是人與人間真實的接觸，才是最溫暖的！MUJI無印良品再度於7月30日至8月8日推出「體驗祭」，邀請大家再度走訪門市，不只送咖啡，還有許多課程與體驗服務，感受真實的美好體驗。

無印良品在4月曾經推出體驗祭，受到不少迴響，因此再度舉辦體驗祭，活動期間的每日12～14點、18～20點到指定門市，憑MUJI passport手機APP即可免費兌換任意飲品一杯，實際感受門市的溫度。

只要透過官方App，就可以先報名相關活動，包括由家具配置顧問IA主講的互動式收納體驗活動、炎炎夏日的餐桌打造講座，或是體驗夏日輕裝指南試衣服務，報名風格診斷，就送拍立得紀念照1張、飲品1杯、與穿搭雜誌1冊，在指定門市購買服飾與布製品，每日前10位顧客，享有限定款刺繡服務一次。

而在全台6間指定門市，包含松山車站、微風、高島屋、景美、竹北與台南門市，提供每日限量10本的二手繪本贈送服務，也歡迎提供交換。