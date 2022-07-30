快訊

林智堅論文門延燒 台大校長遴選人郭大維「17字」回應

連日高溫何時解除口罩令？ 莊人祥曝解封腳步要看2件事

痛批綠營集體瘋狂 邱顯智：蔡總統、蘇揆、鄭文燦全進抄襲國家隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

感受真實的溫度！無印良品推體驗祭 免費送咖啡與課程

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
無印良品再度舉辦體驗祭，指定門市送飲品。圖／MUJI無印良品提供
無印良品再度舉辦體驗祭，指定門市送飲品。圖／MUJI無印良品提供

在疫情的年代，每個人都得保持社交距離，甚至減少出門，但是人與人間真實的接觸，才是最溫暖的！MUJI無印良品再度於7月30日至8月8日推出「體驗祭」，邀請大家再度走訪門市，不只送咖啡，還有許多課程與體驗服務，感受真實的美好體驗。

無印良品在4月曾經推出體驗祭，受到不少迴響，因此再度舉辦體驗祭，活動期間的每日12～14點、18～20點到指定門市，憑MUJI passport手機APP即可免費兌換任意飲品一杯，實際感受門市的溫度。

只要透過官方App，就可以先報名相關活動，包括由家具配置顧問IA主講的互動式收納體驗活動、炎炎夏日的餐桌打造講座，或是體驗夏日輕裝指南試衣服務，報名風格診斷，就送拍立得紀念照1張、飲品1杯、與穿搭雜誌1冊，在指定門市購買服飾與布製品，每日前10位顧客，享有限定款刺繡服務一次。

而在全台6間指定門市，包含松山車站、微風、高島屋、景美、竹北與台南門市，提供每日限量10本的二手繪本贈送服務，也歡迎提供交換。

7月31日與8月6日，體驗服務顧問EA也在指定門市舉辦首作活動，分別是消暑和風涼扇DIY體驗會、涼夏手洗愛玉體驗會，一起來消除暑氣。

無印良品再度舉辦體驗祭，指定門市有二手繪本免費送活動。圖／MUJI無印良品提供
無印良品再度舉辦體驗祭，指定門市有二手繪本免費送活動。圖／MUJI無印良品提供
無印良品在指定門市舉辦消暑和風涼扇DIY體驗會。圖／MUJI無印良品提供
無印良品在指定門市舉辦消暑和風涼扇DIY體驗會。圖／MUJI無印良品提供
無印良品再度舉辦體驗祭，可體驗夏日輕裝指南試衣服務。圖／MUJI無印良品提供
無印良品再度舉辦體驗祭，可體驗夏日輕裝指南試衣服務。圖／MUJI無印良品提供
無印良品在指定門市舉辦涼夏手洗愛玉體驗會。圖／MUJI無印良品提供
無印良品在指定門市舉辦涼夏手洗愛玉體驗會。圖／MUJI無印良品提供

無印良品 社交距離

延伸閱讀

無印良品台東「海景」門市 ！進駐全聯3層樓 600坪5大亮點

無印良品台東門市開幕 配合地方特色推服務車下鄉

MUJI無印良品台東首店開幕！5大亮點感受台灣好生活

MUJI無印良品台東旗艦店今開幕！ 專賣台東「慢產品」

相關新聞

大倉久和自助餐8月享8折！一泊二食限時下殺5,588元起

日系風格的大倉久和大飯店即將邁入10周年，10年來獲獎無數，包括連續3年榮獲米其林住宿推薦、館內兩家餐廳獲米其林餐盤推薦...

盤點中秋茶禮！千層酥、起司塔、生巧、scone都飄茶香

中秋將屆，各式禮盒出動，「茶」品牌業者也紛紛跨界或推出自研禮盒搶商機。今年TWININGS唐寧茶跨界4品牌，打破傳統以「...

金門水試所養殖「海葡萄」有成 即起開放預購

金門縣水產試驗所養殖「海葡萄」有成，將批次收穫，即日起至8月5日止，生鮮海葡萄一盒裝100公克，嚐鮮價200元。民眾可電...

情人節「告白神飲」助攻！TEA TOP全台買1送1限時5天

浪漫七夕即將到來，手搖飲品牌TEA TOP推出節日限定「愛心凍」，搭配兩款女神系飲品「冰鑽洛神」、「梅碧洛神」，搶攻七夕...

感受真實的溫度！無印良品推體驗祭 免費送咖啡與課程

在疫情的年代，每個人都得保持社交距離，甚至減少出門，但是人與人間真實的接觸，才是最溫暖的！MUJI無印良品再度於7月30...

LA NEW就愛擁抱爸爸 雙氣墊科技手縫鞋給爸爸雙倍應援

為迎接8月父親節，台灣鞋業領導品牌LA NEW以「就愛擁抱爸爸」為主題，推出全新超霸雙氣墊手縫休閒鞋，以經典的超霸手縫鞋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。