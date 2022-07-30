快訊

林智堅論文門延燒 台大校長遴選人郭大維「17字」回應

連日高溫何時解除口罩令？ 莊人祥曝解封腳步要看2件事

痛批綠營集體瘋狂 邱顯智：蔡總統、蘇揆、鄭文燦全進抄襲國家隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LA NEW就愛擁抱爸爸 雙氣墊科技手縫鞋給爸爸雙倍應援

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
LA NEW在父親節推出「就愛擁抱爸爸」優惠活動。圖／LA NEW提供
LA NEW在父親節推出「就愛擁抱爸爸」優惠活動。圖／LA NEW提供

為迎接8月父親節，台灣鞋業領導品牌LA NEW以「就愛擁抱爸爸」為主題，推出全新超霸雙氣墊手縫休閒鞋，以經典的超霸手縫鞋全面生氣，將舒適的氣墊大底結合內嵌式氮氣墊，全面升級為雙層氣墊結構，達到久站、久走時的支撐減壓效果再提升。

LA NEW向來以健康、舒適與品質的品牌精神，受到許多消費者的喜愛，之前暢銷的超霸手縫休閒鞋，這次全面升級雙氣墊，整體結構氣墊大底，新增內嵌式氮氣墊，後跟有特殊八角蜂巢造型，整體增加耐用度、強化減壓效果，以及DSC舒適動能鞋墊，依照腳骨骼曲線排列打造，經由科技技術，達到分散足底壓力，久站久走時仍能感覺舒適，一次滿足舒適自在、均衡釋壓、穩定支撐等三大足部需求。

爸爸長年在外打拼，更需要送上實用禮物，LA NEW以科技打造的鞋款，與爸爸在奮鬥的路上，提供最溫暖的支撐。

即日起至8月14日，在LA NEW門市消費滿3,000元，享有石墨烯天絲四季被加價購1,880元；消費滿5,888元，加贈2,888元購物金；消費滿8,888元可獲得石墨烯保潔墊與真皮皮帶指定款的好禮二選一，活動內容以LA NEW官方網站公告為主。

LA NEW新超霸雙氣墊手縫鞋綁帶款。圖／LA NEW提供
LA NEW新超霸雙氣墊手縫鞋綁帶款。圖／LA NEW提供
LA NEW新超霸雙氣墊手縫鞋自黏帶款。圖／LA NEW提供
LA NEW新超霸雙氣墊手縫鞋自黏帶款。圖／LA NEW提供
LA_NEW新超霸雙氣墊手縫鞋，雙層氣墊科技從鞋底可清晰看見，獨特圓形按壓氣墊結構，可立即體驗氮氣墊的支撐感受。圖／LA NEW提供
LA_NEW新超霸雙氣墊手縫鞋，雙層氣墊科技從鞋底可清晰看見，獨特圓形按壓氣墊結構，可立即體驗氮氣墊的支撐感受。圖／LA NEW提供

品牌 父親節

延伸閱讀

MiLB／K功一起升級 林昱珉1A首戰5局飆9K

LEXUS 在台25周年 推ES 200 曜銀風尚車型

拜習通話…學者：即便波洛西訪台 中美仍鬥而不破

南投挑戰升級產業新都 產官學打造廉政便民服務

相關新聞

大倉久和自助餐8月享8折！一泊二食限時下殺5,588元起

日系風格的大倉久和大飯店即將邁入10周年，10年來獲獎無數，包括連續3年榮獲米其林住宿推薦、館內兩家餐廳獲米其林餐盤推薦...

盤點中秋茶禮！千層酥、起司塔、生巧、scone都飄茶香

中秋將屆，各式禮盒出動，「茶」品牌業者也紛紛跨界或推出自研禮盒搶商機。今年TWININGS唐寧茶跨界4品牌，打破傳統以「...

金門水試所養殖「海葡萄」有成 即起開放預購

金門縣水產試驗所養殖「海葡萄」有成，將批次收穫，即日起至8月5日止，生鮮海葡萄一盒裝100公克，嚐鮮價200元。民眾可電...

情人節「告白神飲」助攻！TEA TOP全台買1送1限時5天

浪漫七夕即將到來，手搖飲品牌TEA TOP推出節日限定「愛心凍」，搭配兩款女神系飲品「冰鑽洛神」、「梅碧洛神」，搶攻七夕...

感受真實的溫度！無印良品推體驗祭 免費送咖啡與課程

在疫情的年代，每個人都得保持社交距離，甚至減少出門，但是人與人間真實的接觸，才是最溫暖的！MUJI無印良品再度於7月30...

LA NEW就愛擁抱爸爸 雙氣墊科技手縫鞋給爸爸雙倍應援

為迎接8月父親節，台灣鞋業領導品牌LA NEW以「就愛擁抱爸爸」為主題，推出全新超霸雙氣墊手縫休閒鞋，以經典的超霸手縫鞋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。