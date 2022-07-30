LA NEW就愛擁抱爸爸 雙氣墊科技手縫鞋給爸爸雙倍應援

為迎接8月父親節，台灣鞋業領導品牌LA NEW以「就愛擁抱爸爸」為主題，推出全新超霸雙氣墊手縫休閒鞋，以經典的超霸手縫鞋全面生氣，將舒適的氣墊大底結合內嵌式氮氣墊，全面升級為雙層氣墊結構，達到久站、久走時的支撐減壓效果再提升。

LA NEW向來以健康、舒適與品質的品牌精神，受到許多消費者的喜愛，之前暢銷的超霸手縫休閒鞋，這次全面升級雙氣墊，整體結構氣墊大底，新增內嵌式氮氣墊，後跟有特殊八角蜂巢造型，整體增加耐用度、強化減壓效果，以及DSC舒適動能鞋墊，依照腳骨骼曲線排列打造，經由科技技術，達到分散足底壓力，久站久走時仍能感覺舒適，一次滿足舒適自在、均衡釋壓、穩定支撐等三大足部需求。

爸爸長年在外打拼，更需要送上實用禮物，LA NEW以科技打造的鞋款，與爸爸在奮鬥的路上，提供最溫暖的支撐。