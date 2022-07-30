快訊

本土+21,273、境外+228 增60例死亡

公布給台大學倫會7筆資料和18頁聲明 林智堅：證據說話

林智堅市府愛用限制性招標 暗藏巧門捅出球場之亂？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大倉久和自助餐8月享8折！一泊二食限時下殺5,588元起

聯合報／ 記者羅建怡／台北即時報導
連續3年獲米其林住宿推薦紅四房高度評價，被譽為唯一日系頂級名門飯店。圖／大倉久和提供
連續3年獲米其林住宿推薦紅四房高度評價，被譽為唯一日系頂級名門飯店。圖／大倉久和提供

日系風格的大倉久和大飯店即將邁入10周年，10年來獲獎無數，包括連續3年榮獲米其林住宿推薦、館內兩家餐廳獲米其林餐盤推薦，以及遠見五星服務獎的肯定，在各大旅遊網站也獲一致好評。但鮮少推出超值促銷專案，8月起專案甫出手，不少席位隨即被預定秒殺。

最狂的餐飲優惠、三廳齊發。歐風館自助餐廳8月1日至31日，午餐、晚餐及下午茶全面8折優惠；8月2日至4日用餐即贈好禮，歐風館預訂自助餐廳午或晚餐，贈「柑橘優格慕斯」外帶一份；桃花林預訂片鴨二吃，贈片鴨兌換券一張；山里日本料理預訂贈鮭魚西京燒外帶一份。

展現新派粵菜風采的桃花林，8月主打一品功夫茶湯、鎮江溫莎骨、蒜香茄皇焗帶子、港式脆皮雞、花膠筒海參栗子雞煲等菜色，於包廂消費單筆滿12,000元贈紅梅蟹肉蝦球或蘇造帶骨牛小排一份；滿24,000元贈秘製黑松露燒鴨或生猛波龍海鮮粥一份。

珍珠酒吧也特別為10周年推出「久和Pearl Sour」，以大倉久和純米大吟釀為基底，搭配充滿和風氣息的MCG櫸KEYAKI琴酒，每杯370元+10%，8月2日至4日享第二杯半價優惠。

大倉久和客房連續3年榮獲米其林紅四房住宿肯定，周年慶也享優惠，8月1日至10日一泊二食5,588元起，每房再送大倉長銷熱賣的手工鳳梨酥12入禮盒，以及周年慶限定的餐飲刮刮卡券一張。

此外，擁有挑高4.5米無樑柱設計的婚宴場地，8月預訂33,800元以上桌席、15桌以上，可享「OURS BRIDE婚紗」好禮四選一。

相關資訊可查官網：http://www.okurataipei.com.tw/zh-TW；餐飲可洽：02-2181-5131；訂房電話：02-2181-5120；婚宴專線：02-2181-5129。

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

大倉久和大飯店為日本大倉酒店集團品牌Prestige系列的超五星級飯店。圖／大倉久和提供
大倉久和大飯店為日本大倉酒店集團品牌Prestige系列的超五星級飯店。圖／大倉久和提供
大倉久和以優雅細膩的正宗日系血統婚宴聞名，貼心的服務下，實現許多新人的夢想。圖／大倉久和提供
大倉久和以優雅細膩的正宗日系血統婚宴聞名，貼心的服務下，實現許多新人的夢想。圖／大倉久和提供
歐風館8月午餐、晚餐及下午茶全面8折優惠，用餐再贈「柑橘優格慕斯」。圖／大倉久和提供
歐風館8月午餐、晚餐及下午茶全面8折優惠，用餐再贈「柑橘優格慕斯」。圖／大倉久和提供

餐廳 米其林 周年慶

延伸閱讀

美食展來了！天成集團6館聯合住宿券1.2折、自助餐600

他買自助餐一盤竟250元 網友傻眼：算錢阿姨可能心情不好

米其林必比登饗宴《沁園春》現身台灣美食展 每日88組客人同慶父親節

台南首入米其林評選城市 在地人直言：不如吃巷口那家

相關新聞

大倉久和自助餐8月享8折！一泊二食限時下殺5,588元起

日系風格的大倉久和大飯店即將邁入10周年，10年來獲獎無數，包括連續3年榮獲米其林住宿推薦、館內兩家餐廳獲米其林餐盤推薦...

改紙包裝配方升級 新版阿原肥皂8月1日減碳上市

呼應全球淨零趨勢，台灣在2022年3月，正式公布2050淨零排放路徑及策略總說明，台灣品牌阿原YUAN跟進宣布8月1日起...

海外旅遊不手軟 雙人6天日本行要價百萬搶翻

國人陸續展開海外旅遊，根據信用卡國際組織調查，疫後改變國人出遊想法，願意多花預算，更希望能有不一樣的體驗，兆豐銀行（28...

相隔7年雲門舞集再度跳進花蓮 8月6、7日火車站前演出

雲門舞集與國泰金控合作，「與雲門共舞」社區巡演將於8月跳進花蓮、雲林、南投、台南，在火車站等公共場域演出，讓民眾近距離感...

故宮8月2日起士林人有機會免費參觀 預約方式看這裡

「國立故宮博物院 National Palace Museum」臉書粉專宣布，111年度「清涼一夏故宮遊：士林人免費索票...

電動車到底買不買？網友分析「這項因素」成雙面刃！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「電動車」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對於電動車的正反熱議焦點與相關看法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。