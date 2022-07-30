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大倉久和自助餐8月享8折！一泊二食限時下殺5,588元起
日系風格的大倉久和大飯店即將邁入10周年，10年來獲獎無數，包括連續3年榮獲米其林住宿推薦、館內兩家餐廳獲米其林餐盤推薦，以及遠見五星服務獎的肯定，在各大旅遊網站也獲一致好評。但鮮少推出超值促銷專案，8月起專案甫出手，不少席位隨即被預定秒殺。
最狂的餐飲優惠、三廳齊發。歐風館自助餐廳8月1日至31日，午餐、晚餐及下午茶全面8折優惠；8月2日至4日用餐即贈好禮，歐風館預訂自助餐廳午或晚餐，贈「柑橘優格慕斯」外帶一份；桃花林預訂片鴨二吃，贈片鴨兌換券一張；山里日本料理預訂贈鮭魚西京燒外帶一份。
展現新派粵菜風采的桃花林，8月主打一品功夫茶湯、鎮江溫莎骨、蒜香茄皇焗帶子、港式脆皮雞、花膠筒海參栗子雞煲等菜色，於包廂消費單筆滿12,000元贈紅梅蟹肉蝦球或蘇造帶骨牛小排一份；滿24,000元贈秘製黑松露燒鴨或生猛波龍海鮮粥一份。
珍珠酒吧也特別為10周年推出「久和Pearl Sour」，以大倉久和純米大吟釀為基底，搭配充滿和風氣息的MCG櫸KEYAKI琴酒，每杯370元+10%，8月2日至4日享第二杯半價優惠。
大倉久和客房連續3年榮獲米其林紅四房住宿肯定，周年慶也享優惠，8月1日至10日一泊二食5,588元起，每房再送大倉長銷熱賣的手工鳳梨酥12入禮盒，以及周年慶限定的餐飲刮刮卡券一張。
此外，擁有挑高4.5米無樑柱設計的婚宴場地，8月預訂33,800元以上桌席、15桌以上，可享「OURS BRIDE婚紗」好禮四選一。
相關資訊可查官網：http://www.okurataipei.com.tw/zh-TW；餐飲可洽：02-2181-5131；訂房電話：02-2181-5120；婚宴專線：02-2181-5129。
【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
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