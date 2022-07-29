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500Young／劉維公：讓500Young成為台灣獎項先鋒

聯合報／ 採訪、撰文／陳昭妤 圖／500輯攝影團隊提供
東吳大學社會學系專任副教授劉維公擔任本次「地方新詮釋」獎項頒獎人。
東吳大學社會學系專任副教授劉維公擔任本次「地方新詮釋」獎項頒獎人。

參與本次500Young最終討論環節的東吳大學社會學系專任副教授劉維公，這次也擔任「地方新詮釋」獎項的頒獎人，親手將獎座遞給得獎者「見域工作室」共同創辦人、刊物《貢丸湯》發行人吳君薇，他認為，500Young是個非常好的新獎項，不同於一般影視獎項有陷入窠臼的狀態，他認為500Young橫跨各領域並聚焦年輕人，不僅將會是種突破，或許還會有Pioneer（先鋒）的精神，「這讓我很期待！」

談及吳君薇，長年投入地方創生議題的劉維公笑說，正巧自己最近幾個剛畢業的學生正在做地方誌，「而我們想要選的得主就是具有開創性與典範性的，他們可能做了一些可以帶動後面年輕人一起做的事情。以這個角度來看的話，我覺得《貢丸湯》實至名歸。而據我所知，吳君薇也不只聚焦在新竹，還有台灣其他地方。」

劉維公認為，500Young就像是一個時代精神的縮影，「不管什麼領域的人，都是此時此刻具有非常代表性的一群人，等你十年後再來看這一群人的成長以及他們發揮的影響力，或許會發現屬於當時代的新註腳，這也是我覺得很難能可貴的部分。」打破框架、跳脫政令宣導，原透過對未來的想像以及實際行動的力量，「這些元素讓這個獎變得更有意義，而我也相信會繼續辦下去，加上強烈的利他性，讓它有機會成為台灣很重要的獎項。」

#500Young #點燃青年世代創意火光的嶄新獎項 #500Young2022

官網：https://udn.com/500young

主辦單位｜500輯

共同主辦｜ 永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

贊助品牌｜LANEW、ORIS豪利時

東吳大學

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