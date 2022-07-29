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500Young／吳君薇：讓《貢丸湯》持續成為研發引擎

聯合報／ 文／陳昭妤
「見域工作室」共同創辦人吳君薇獲得本屆500Young「地方新詮釋」獎。
「見域工作室」共同創辦人吳君薇獲得本屆500Young「地方新詮釋」獎。

獲得500Young「地方新詮釋」獎項的吳君薇，現為「見域工作室」共同創辦人，同時創辦刊物《貢丸湯》近八年，每一季藉由採訪和文字，讓生活在這裡的人更了解新竹這塊土地。對於獲得此獎，她坦言很意外，捧著獎座，她真摯地說：「『地方創生』這個詞是這五年內才開始被更多人討論，但全台灣在做地方創生的人其實非常多，也有很多很厲害的青年團隊努力說出地方的故事，所以能拿到這個獎真的讓我受寵若驚。」

而她與工作室一起創辦的地方誌《貢丸湯》今年也邁入第八年，在地方上引發不少效應，「這些故事和資料的收集成了我們最好的研發引擎，未來將會轉化成商品或小旅行。」她感謝一路以來有許多貴人持續幫助自己，包括同樣獲得影視領路人的導演林書宇就曾在創刊第三期接受訪問，「作為一個地方策展人，我很期待未來有更多元的夥伴們一起做更多跨界的合作，讓地方創生有更多可能。」

而給予吳君薇啟發與協助的風尚旅行社、蚯蚓文化總經理游智維，則被她選為領路人，兩人也合作推動新竹市小旅行品牌「小塹有約」，游智維今日因身體微恙未能出席，改由同事代為領獎，但他也透過事先準備好的感言表示：「年近半百還能和年輕人的獎項沾上邊，真的讓我非常開心，我們很幸運誕生在這個時代，能在自由的空氣裡成長，大家在不同城市攜手分享熱情，在山林海濱挖掘故事，蚯蚓會繼續挖土，若未來各位需要我們，我們也會繼續提供力量。」

#500Young #點燃青年世代創意火光的嶄新獎項 #500Young2022

官網：https://udn.com/500young

主辦單位｜500輯

共同主辦｜ 永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

贊助品牌｜LANEW、ORIS豪利時

「見域工作室」共同創辦人吳君薇獲得本屆500Young「地方新詮釋」獎。
「見域工作室」共同創辦人吳君薇獲得本屆500Young「地方新詮釋」獎。

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