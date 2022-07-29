500Young／「藝術挑戰家」徐瑞謙：透過創作傳遞訊息

《500輯》籌辦以青年為主體的新穎獎項「500Young」，挖掘散落各處的潛力人名，期待描繪出現今的青年樣貌。除了透過專家推薦與綜合評選機制選出10位青年得主之外，也悉心設計了影響這些優秀青年的10位領路人。

今晚（7月29日）第一屆「500Young」舉辦頒獎典禮，「藝術挑戰家」得主徐瑞謙是個安靜害羞的大男生，他說「站在台上致詞感覺有點距離，有很多感謝我會試著用不同的形式去表達，一路上很幸運可以透過創作來溝通和傳遞訊息，同時模糊一些疆界，希望我可以繼續保留屬於自己的原創力。」

1994年出生的徐瑞謙，畢業於國立台灣藝術大學雕塑學系碩士班，曾獲2019臺北美術獎優選，並於2015年至今舉辦過《微晃3mm》、《斷句裡踩空》等多項個展。創作擅長打破日常事物的原有基準，將其還原至不確定的狀態，以抽離或陌生的視角，在與物來往的過程、物與動作相互牽繞、摩擦、脫離與再塑的時間範圍中，讓觀者重新獲得另一種閱讀材質的可能。

徐瑞謙獲頒「藝術挑戰家」的原因為「在當代藝術領域中，不急著回應社會潮流，以自己的邏輯與步調，打破日常事物的原有基準，將其還原至不確定的狀態， 讓觀者重新獲得另一種閱讀材質的可能與對事物本質的深思。」

在徐瑞謙的創作路途上不吝給予真誠建議的「領路人」藝術家賴志盛，上台時笑說：「這場合我也是很不熟，看瑞謙上台這麼緊張，我好像也沒法cover他。」

賴志盛說：「在我自己的心目中，應該沒有『領路人』的存在，尤其在做創作的時候，前面不應該有任何人。」因為我們的創作作品風格比較前衛，所以大家想要挑戰、評論我們，「希望可以一直陪在瑞謙的身邊，可以一直保持很好的對話，一起自由又有信念地走下去。」

賴志盛1971年出生於台北，其創作以裝置及雕塑等多種媒介探索了張力、日常生活及個人經驗。常在特定空間的不同元素之間創造新關係，直接與觀眾的身體及存在感知相溝通，作品富有玩樂意味的極少主義傾向。曾於台北市立美術館、霧島之森美術館、誠品畫廊等舉辦個展，並曾參加愛知三年展、里昂雙年展、OCAT當代藝術中心及倫敦海沃美術館等機構的大型展覽。

第一屆500Young「藝術挑戰家」領路人得主賴志盛。圖／500輯攝影團隊提供 第一屆500Young「藝術挑戰家」得主徐瑞謙（圖右）與「領路人」藝術家賴志盛。圖／500輯攝影團隊提供