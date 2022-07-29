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500Young／江振誠讚獎項串連世代 推動產業更加前進

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
江振誠表示，500Young透過領路人與得獎人將所有人串連，這樣的巧思正是獎項的最大意義。圖／500輯攝影團隊提供
江振誠表示，500Young透過領路人與得獎人將所有人串連，這樣的巧思正是獎項的最大意義。圖／500輯攝影團隊提供

由2020年春天創刊、持續關注不同面向青年議題的質感媒體《500輯》，今日於南港瓶蓋工廠發表了全新以青年為主體的獎項「500 Young」。活動由聯合報與永豐金控共同主辦，同時國際名廚江振誠也蒞臨現場致詞，並以產業大師之姿，頒發了餐飲類別獎項與新生代得主。

曾被《時代》雜誌譽為「印度洋上最偉大的廚師」的國際名廚江振誠，近年並專注於台灣本地。其負責之餐廳RAW日前並釋出夏季菜單：「復刻古典法式傳奇經典（GRANDE CLASSIQUE）」，嘗試以12道經典菜色，自由穿梭法國料理歷史900年。今日他出席活動時一身勁裝，最搶眼的當屬日本手工刺繡外套、內在看似無搭，下身則選用了日系設計師品牌的皺褶褲裝，展現出兼容前衛與復古的奇異風格。

在介紹餐飲領域獎項時江振誠更發揮如珠妙語，以「成功」的道路上、隱喻Moonrock所在的台南成功路巷弄中，因此引發台下熱烈掌聲。而活動結束後江振誠並表示，500Young透過領路人與得獎人將所有人串連，這樣的巧思也是500Young獎項最大的意義，同時透過領路人可以看到接下來與新世代的關係，有種手牽手、母雞帶小雞的概念，也讓產業更加前進。他最後並分享今日造型風格相似於500輯精神，有點正式、有點casual、有點chic、有點creative、有點avant garde，就像大家連結在一起、把創意一起share出來。

而在第一天晚間舉辦的頒獎典禮後，除公布10個類別的得獎人與領路人外，第二日（7月30日）並繼續於南港瓶蓋工廠繼續舉辦了三場「500Young青年論壇」，分別以「創作觀點的找尋」、「現實理想的平衡」與「五感的設計思考」為主題，活動為免費報名、名額有限，可在500輯官方網站中報名參加。

國際名廚江振誠（中）今日蒞臨現場致詞，並以產業大師之姿，頒發了餐飲類別獎項與新生代得主。圖／500輯攝影團隊提供
國際名廚江振誠（中）今日蒞臨現場致詞，並以產業大師之姿，頒發了餐飲類別獎項與新生代得主。圖／500輯攝影團隊提供
江振誠今日除頒發獎項，並分享了他對得獎人廖乙哲（左）的細膩觀察。圖／500輯攝影團隊提供
江振誠今日除頒發獎項，並分享了他對得獎人廖乙哲（左）的細膩觀察。圖／500輯攝影團隊提供
持續關注不同面向青年議題的質感媒體《500輯》，今日於南港瓶蓋工廠發表了全新以青年為主體的獎項「500 Young」。圖／500輯攝影團隊提供
持續關注不同面向青年議題的質感媒體《500輯》，今日於南港瓶蓋工廠發表了全新以青年為主體的獎項「500 Young」。圖／500輯攝影團隊提供

#500Young #點燃青年世代創意火光的嶄新獎項  #500Young2022

官網：https://udn.com/500young

主辦單位｜500輯

共同主辦｜ 永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

贊助品牌｜LANEW、ORIS豪利時

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

青年 江振誠 品牌

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