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500Young／「設計」獎頒獎人台灣設計研究院院長張基義：「500Young」讓我們看到台灣未來的趨勢跟希望

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
台灣設計研究院院長張基義，擔任「設計」領域獎頒獎人。圖／500輯攝影團隊提供。
台灣設計研究院院長張基義，擔任「設計」領域獎頒獎人。圖／500輯攝影團隊提供。

2020年春天創刊、持續關注不同面向青年年議題的質感媒體《500輯》，籌辦以1990年後出生之青年為主體的新穎獎項「500Young」，首屆「設計」領域獎由台灣設計研究院院長張基義頒發。

「 『500Young』是針對台灣年輕世代的關鍵平台，從『500Young』的頒獎，讓我們看到台灣未來的各行各業的趨勢跟希望。我很期待看到『500Young』的誕生，希望大家一起投資未來，投資台灣。」

張基義表示：「今天很高興可以頒這個獎，給90年後的設計創作者。這位得獎者是台灣的新世代典範，他有機會在很年輕的時候就幫林宥嘉、張惠妹做創作設計，也得了金曲獎。今年金曲獎在高雄舉辦，金曲獎的主視覺設計也出自今天這位得獎者楊士慶，今年的金點設計獎（Golden Pin Design Award），也是由楊士慶獲得。他非常年輕，從學生時代就做了各種類型的設計工作，現在更是積極跨域，做了很多的創新，是台灣非常有未來潛力的設計師。」

而在今日晚間舉辦的頒獎典禮後，除公布10個類別的得獎人與領路人外，明日（7月30日）還將在南港瓶蓋工廠繼續舉辦三場「500Young青年論壇」，分別以「創作觀點的找尋」、「現實理想的平衡」與「五感的設計思考」為主題，活動為免費報名、名額有限，可在500輯官方網站中報名參加。

#500Young #點燃青年世代創意火光的嶄新獎項 #500Young2022

官網：https://udn.com/500young

主辦單位｜500輯

共同主辦｜ 永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

贊助品牌｜LANEW、ORIS豪利時

青年

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