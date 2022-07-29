500Young／北美館館長王俊傑：藝術挑戰是強烈的反叛者

《500輯》籌辦以青年為主體的新穎獎項「500Young」，從藝術、設計、餐飲、文學、音樂、影視、策展、行銷、風格商業、地方創生等共10個領域，選出1990年後出生、同時具備出色表現與未來發展性的10位青年得主，並設計世代交融的環節，請10位青年得主推薦曾經影響、啟發他們的領路人。

今晚（7月29日）「500Young」舉辦頒獎典禮，特邀台北市立美術館館長王俊傑頒發「藝術挑戰家」得主與領路人。王俊傑首先表示，這個獎項是比較偏當代藝術創作的獎項，大家去美術館看到很前衛當代的作品，通常會直覺反應「看不懂」，可是這些讓大家看不懂的作品背後的藝術創作者，往往是表現了最強烈、前衛觀念的反叛者。

獲頒「藝術挑戰家」獎項的得主徐瑞謙非常年輕，創作以雕塑藝術為主。王俊傑說，雕塑藝術在台灣已有蠻長一段時間缺乏當代性的表現，徐瑞謙善於利用媒材和觀念去表現對造型與空間的精準掌握，更特別的是用這些觀念性的創作去傳達他對日常生活的體現。

既然徐瑞謙是用「觀念」來做雕塑造型創作，他的領路人應該比他更極端。王俊傑表示，如果到畫廊或美術館看展覽、卻看到空間裡面什麼東西都沒有，通常這個藝術家就屬於「領路人」，可以想像這樣的創作者內心有多寂寞，必須要多堅持才有辦法成功。「徐瑞謙的『領路人』賴志盛就是讓我們敬佩的大藝術家。」

台北市立美術館館長王俊傑（圖右）頒發500Young「藝術挑戰家」領路人獎給藝術家賴志盛。圖／500輯攝影團隊提供 台北市立美術館館長王俊傑（圖右）頒發500Young「藝術挑戰家」獎給雕塑創作藝術家徐瑞謙。圖／500輯攝影團隊提供