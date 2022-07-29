500Young／永豐金湯曼琪：紙並非只能背負非永續的原罪

500輯籌辦以1990年後出⽣之青年為主體的新穎獎項「500Young」，首屆500Young頒獎典禮於7月29日晚間於南港瓶蓋工廠舉辦頒獎典禮。當中「永豐金控翻轉新生獎」由「FENKO鳳嬌催化室」品牌總監李依耘獲得。

《500輯》廣邀30位各領域的專業⼈⼠擔任首屆500Young推薦顧問，遍及藝術、設計、餐飲、⽂學、音樂、影視、策展、行銷、風格商業及地⽅創⽣共十個領域，再經由與諮詢委員的多⽅討論，最終由500輯選出同時具備出⾊表現與未來來發展性的10位青年得主。

永豐金控品牌副總湯曼琪指出，我們有造訪過長安東路上的鳳嬌催化室，我特別有興趣的是在依耘的故事裡面，紙跟永續的議題上，紙好像背負著一種非永續的原罪，但後來我們詢問工作者，到底怎樣可以永續？我才知道其實不只樹，紙，可以用各種植物來做，像芭蕉葉也可以做成襪子，又會比棉花來得少農藥，後來我才發現其實很多新生命都是這樣創造的，植物可以變成紙，紙，也可變成各種各樣的東西，生命力真的很強，謝謝鳳嬌工作室。

湯曼琪也表示，永豐金控作為「500Young」共同主辦，我很喜歡這個活動設計的一些特色，第一個是重新詮釋重新翻轉，重新探索各種可能，讓我們不管是產業或是日常生活都增加了很多很有趣的事情。第二個是裡面包含兩代之間的元素，領路人提攜後進，然後後輩（90後）對於領路人的感念跟尊重，領路人跟年輕世代有不同的交流，彼此互相欣賞，這非常動人。第三個在「500Young」這幾個領域裡面，代表生活裡一些很精彩、很充實的各種領域，「共創美好生活」的理念，跟永豐一樣，都在創造美好價值。

「永豐金控翻轉新生獎」得主，「FENKO鳳嬌催化室」品牌總監李依耘。圖／500輯攝影團隊提供