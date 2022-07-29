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500Young／Moonrock廖乙哲 感念餐飲前輩助邁向成功路

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
餐飲類別「調酒再定義」得主廖乙哲（右）與「領路人」獎得主本事製作空間設計師謝欣曄（左），於現場一同合影留念。圖／500輯攝影團隊提供
餐飲類別「調酒再定義」得主廖乙哲（右）與「領路人」獎得主本事製作空間設計師謝欣曄（左），於現場一同合影留念。圖／500輯攝影團隊提供

由2020年春天創刊、持續關注不同面向青年議題的質感媒體《500輯》，今日於南港瓶蓋工廠發表了全新以青年為主體的獎項「500 Young」。500 Young專注於年輕世代的崛起、試圖描繪出新世代質感青年的輪廓，而在「餐飲類別」今年則由台南酒吧Moonrock主理人廖乙哲獲得「調酒再定義」獎，以及空間設計師謝欣曄獲得「領路人」獎。

1990年出生的廖乙哲於2020年開設了Moonrock老宅酒吧，並委由本事空間製作所設計師謝欣曄主理、改造空間，同時Moonrock也在2022年的亞洲50大酒吧（Asia 50’s Best Bars）獲得91名次。

廖乙哲今日受獎時表示，謝謝一直以來支持著Moonrock的朋友們、現在的過去的及未來Moonrock的夥伴們，而這個獎並不只代表他，更代表Moonrock團隊中的每一個人。「謝謝我的家人、貴人，還有領路人，我的師傅TCRC & Bar Home的翔哥，創造無限可能的本事空間製造所的『小又』（謝欣曄），伏流物件的『馬鶴』，帶著我往前走的人太多無法一一贅述。」他並表示酒吧產業過去多在社會中帶有些許負面印象，而Moonrock正在做一些不一樣的事情，同時也要謝謝所有餐飲界的前輩、讓Moonrock能站在巨人的肩膀上前進，因而通往成功的道路上。

而獲頒「領路人」獎的謝欣曄先趣味表示，謝謝Moonrock的阿廖（廖乙哲）「拖他下水」（笑），而他也從一個月跑三、四次酒吧，變成一周跑三四次酒吧，兩造也從合作空間變成真正的朋友。他並表示跟阿廖常自稱彼此是設計服務業與餐飲服務業，因此想偷渡一些藝術、不一樣的元素在各自提供的服務中，最後他並謝謝500輯發現阿廖。

而在今日晚間的頒獎典禮後，除公布10個類別的得獎人與領路人外，明日（7月30日）還將在南港瓶蓋工廠繼續舉辦三場「500Young青年論壇」，分別以「創作觀點的找尋」、「現實理想的平衡」與「五感的設計思考」為主題，活動為免費報名、名額有限，可在500輯官方網站中報名參加。

廖乙哲致詞時表示，謝謝所有餐飲界的前輩、讓Moonrock能站在巨人的肩膀上前進，因而通往成功的道路上。圖／500輯攝影團隊提供
廖乙哲致詞時表示，謝謝所有餐飲界的前輩、讓Moonrock能站在巨人的肩膀上前進，因而通往成功的道路上。圖／500輯攝影團隊提供
由2020年春天創刊、持續關注不同面向青年議題的質感媒體《500輯》，今日於南港瓶蓋工廠發表了全新以青年為主體的獎項「500 Young」。圖／500輯攝影團隊提供
由2020年春天創刊、持續關注不同面向青年議題的質感媒體《500輯》，今日於南港瓶蓋工廠發表了全新以青年為主體的獎項「500 Young」。圖／500輯攝影團隊提供
獲頒「領路人」獎的謝欣曄表示，他跟阿廖（廖乙哲）常自稱彼此是設計服務業與餐飲服務業，因此想「偷渡」一些藝術、不一樣的元素在各自提供的服務中。圖／500輯攝影團隊提供
獲頒「領路人」獎的謝欣曄表示，他跟阿廖（廖乙哲）常自稱彼此是設計服務業與餐飲服務業，因此想「偷渡」一些藝術、不一樣的元素在各自提供的服務中。圖／500輯攝影團隊提供

#500Young #點燃青年世代創意火光的嶄新獎項  #500Young2022

官網：https://udn.com/500young

主辦單位｜500輯

共同主辦｜ 永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

贊助品牌｜LANEW、ORIS豪利時

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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