500Young／「設計」領域獎得主楊士慶 領路人聶永真

2020年春天創刊、持續關注不同面向青年年議題的質感媒體《500輯》，籌辦以1990年後出生之青年為主體的新穎獎項「500Young」，首屆「設計」領域獎由平面設計師楊士慶獲得，領路人為平面設計師聶永真。

「設計」領域獎得主楊士慶表示：「首先謝謝《500輯》舉辦這個獎項，也謝謝評審委員。工作對我來說不是工作，而是我生活很重要的一部分；我不是一個很會玩的人，但是我可以把我想要玩的東西，在創作上表現出來。我也要感謝影響我很深的領路人聶永真老師。曾經在求學期間，大家都是抱著學測的書猛K，但是我是拿的是聶永真老師的第一本作品集在研究，那本作品集影響我非常深，所以我很謝謝聶永真老師。」

平面設計師楊士慶1991年生於新竹，從學生時期開始累積創作設計接案，目前執行多檔展覽視覺規劃、書籍設計和音樂專輯設計。林宥嘉、魏如萱、karencici、潘裕文、丁噹、美秀集團演唱會等專輯視覺規劃。害怕無聊，喜歡有趣嘗試實驗，常常在許多案子中會刻意的去找出不無聊或是讓這個東西變得更有趣的方式。作品如徐珮芬《夜行性動物》、林宥嘉《少女》、鼓鼓呂思緯《蟲洞WORMHOLE》等。

「設計」領域獎領路人平面設計師聶永真表示：「謝謝《500輯》，也謝謝楊士慶。我也很榮幸在楊士慶的啟蒙路上，扮演了某一個角色。我要祝福楊士慶，希望他可以一直在他的設計路上，不斷堅持下去，保持心態的健康與樂觀，在下一個10年、或下一個20年，都可以不斷燦爛地燃燒下去。」

而在今日晚間舉辦的頒獎典禮後，除公布10個類別的得獎人與領路人外，明日（7月30日）還將在南港瓶蓋工廠繼續舉辦三場「500Young青年論壇」，分別以「創作觀點的找尋」、「現實理想的平衡」與「五感的設計思考」為主題，活動為免費報名、名額有限，可在500輯官方網站中報名參加。