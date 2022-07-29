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500Young／「文壇自然系」徐振輔：用文學展開新對話

聯合報／ 採訪、撰文／陳昭妤
徐振輔感謝500Young讓在文學創作裡走出特殊路徑的自己被肯定。
徐振輔感謝500Young讓在文學創作裡走出特殊路徑的自己被肯定。

年僅27歲的徐振輔獲選為首屆500Young 「文壇自然系」得主，拿著獎座，他笑笑表示自己其實不是文學訓練出身，但既然拿下這個獎，似乎就應該站在文學角度講一些話。他透露上台前和出版業前輩聊天，得知今年是出版業最慘澹的一年，「但對我們這一輩來說，我們接收的資訊管道很多元，尤其現在YouTube和抖音當道，二十幾萬字的篇幅其實很難說服讀者去讀，但不論自然書寫和環境文學，都只是想提供一個全新和現代對話的方式，也感謝這個獎對我們這路徑的肯定。」

而他認為，在創作過程中，提供自己最多對人文環境思考的其實是地理學，也因此他沒有選擇文學界的前輩，而是選擇台大地理研究所的指導老師洪廣冀作為領路人。

緊接徐振輔上台的洪廣冀，也不改和徐振輔一樣的隨性幽默感，開玩笑指著手上的領路人獎盃，笑說「我剛一直在想這到底是什麼，看著看著覺得實在很像原料棒。」話鋒一轉，他再笑說，「其實振輔來到我的研究室後，就休學了兩次，我很少見到他，所以剛剛在台下馬上把握時間跟他討論論文。而作為一個老師的立場，我只希望他未來不要出來選公職，但想想選了好像也不錯，這樣論文會被更多人看到。」引得全場笑聲連連。

但隨後他也正色表示，面對像徐振輔這樣二、三十歲的世代，「我們能做的也許不是在前面帶領或扮演模範角色，與其說領路人，倒不如說我試著讓他在還這麼年輕的時候，就保持住野生的狀態。」他認為，兩人的研究都是想突顯一個關懷，即「自然」這個東西其實非常複雜，「過往我們都覺得自然是跟人分開的，實際上自然跟野生都是必須被人為維護、呵護跟仔細關照的。」

隨後他再笑說，「其實今天看到很多其他領域的年輕人都有種非常野的狀態，我很期待大家能繼續保持這種野性，把各式潮流帶到我們這些老一輩永遠也無法想像的狀態。」

獲選為「文壇自然系」領路人的台大地理系副教授洪廣冀（左），期待徐振輔能像現在一樣繼續保有野生狀態。
獲選為「文壇自然系」領路人的台大地理系副教授洪廣冀（左），期待徐振輔能像現在一樣繼續保有野生狀態。
徐振輔笑說，自己似乎穿得太隨性，隨後也解釋自己衣服真的太少。
徐振輔笑說，自己似乎穿得太隨性，隨後也解釋自己衣服真的太少。

#500Young #點燃青年世代創意火光的嶄新獎項 #500Young2022

官網：https://udn.com/500young

主辦單位｜500輯

共同主辦｜ 永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

贊助品牌｜LANEW、ORIS豪利時

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

青年 品牌 出版業

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