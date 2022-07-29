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500Young／和碩董事長童子賢：年輕人野性未馴讓人期待

聯合報／ 採訪、撰文／陳昭妤 圖／500輯攝影團隊提供
和碩董事長童子賢為500Young頒發「文壇自然系」獎項。
和碩董事長童子賢為500Young頒發「文壇自然系」獎項。

受邀擔任「500Young」的「文壇自然系」頒獎人的和碩科技董事長童子賢，對於首屆得主徐振輔印象深刻，「他的作品和研究方向都帶著一種自然樸素跟野性未馴的感覺，我覺得很好，不要太快馴化，可以繼續這樣追尋他最喜歡的昆蟲、螢火蟲和雲豹，是文壇值得期待的新星。」

而被徐振輔選擇而獲得「引路人獎」的台大地理系副教授洪廣冀，童子賢也相當欣賞，「在地理專業外，他的研究最棒就是注入了人文的關懷，看得出來他對環境歷史，地理生態學都下了很深的功夫。」童子賢也因此獎有感而發地引用了《鬼滅之刃》台詞：「窮其道者，歸處亦同」，「他倆一個在大學教地理學，一個在西藏追尋大自然，並下筆為文，但兩人最終殊途同歸，關心的都是這個大自然，並互為啟發，這是很珍貴的事情。」

對於首屆「500Young」，童子賢也抱有極高期待與評價，他開玩笑說：「取名為500Young，那應該可以像伍佰一樣鼓勵年輕人！」他認為台灣的年輕人一直很需要舞台，而獎項橫跨各領域的500Young正好打造了這樣的平台，「年輕人就是台灣的希望，提供他們舞台給他們創造機會，是很重要的事。」

和碩董事長童子賢（右）為500Young頒發給徐振輔（中）與領路人洪廣冀（左）「文壇自然系」獎項。
和碩董事長童子賢（右）為500Young頒發給徐振輔（中）與領路人洪廣冀（左）「文壇自然系」獎項。

#500Young #點燃青年世代創意火光的嶄新獎項 #500Young2022

官網：https://udn.com/500young

主辦單位｜500輯

共同主辦｜ 永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

贊助品牌｜LANEW、ORIS豪利時

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

童子賢 青年 品牌

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