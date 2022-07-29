500Young／台灣大總經理林之晨：新世代創業者想像力高

500輯籌辦以1990年後出⽣之青年為主體的新穎獎項「500Young」，首屆500Young頒獎典禮於7⽉29日晚間於南港瓶蓋工廠舉辦頒獎典禮。台灣大哥⼤總經理林之晨為「風格商業」獎項頒獎人，他指出，「新世代創業者對生活的想像，其實比我們這一代都來得高。」

《500輯》廣邀30位各領域的專業⼈⼠擔任首屆500Young推薦顧問，遍及藝術、設計、餐飲、⽂學、音樂、影視、策展、行銷、風格商業及地⽅創⽣共十個領域，再經由與諮詢委員的多⽅討論，最終由500輯選出同時具備出⾊表現與未來來發展性的10位青年得主。

當中，台灣大哥⼤總經理理林之晨為「風格商業」獎項頒獎人，林之晨表示，頒獎前我在思索「風格商業」獎項的意義，幾乎是這次所有獎項裡面比較跟創業有關的，風格商業獎是什麼意思呢？不只要創造、翻轉成功，還要做的有風格，我算是中生代，在我看新世代的創業者，我覺得他們最厲害的地方，他們的定位跟他們對生活的想像，其實是比我們這一代都來得高的。

「我覺得當我們期待他們在做商業的過程中，能夠同時滿足商業的本質，跟同時滿足社會跟人們對生活風格與對美好生活的想像，我覺得這個才是他們厲害的地方，也才值得這個獎。」林之晨指出。